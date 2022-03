Life

“Η ζωή του άλλου”: Τι θα δούμε στην πρεμιέρα της νέας σειράς του ΑΝΤ1 (βίντεο)

«H Ζωή του Άλλου» έρχεται απόψε στον ΑΝΤ1 για να μας καθηλώσει με μια συγκλονιστική ιστορία, με καταιγιστική πλοκή, ανατρεπτικές εξελίξεις και δυνατό καστ.

Ένας τίμιος εισαγγελέας, η δολοφονία της οικογένειάς του, η αμνησία, η κατηγορία εις βάρος του, η φυλάκιση, αλλά και μία «βρώμικη» υπόθεση που αγγίζει την υψηλή κοινωνία συνθέτουν ένα μυστηριώδες παζλ. Θα καταφέρει να ενώσει τα κομμάτια και να βρει το νήμα της αλήθειας;

«H Ζωή του Άλλου», η δραματική σειρά που σημείωσε τεράστια επιτυχία στην Τουρκία, έρχεται απόψε στον ΑΝΤ1 για να μας καθηλώσει με μια συγκλονιστική ιστορία, με καταιγιστική πλοκή, ανατρεπτικές εξελίξεις και δυνατό καστ.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 22:00

Ο Frat Bulut, αναλαμβάνει εισαγγελέας στην υπόθεση δολοφονίας μιας νεαρής γυναίκας από τον Bars Yesari, γόνο της 3ης πλουσιότερης οικογένειας στην Τουρκία.

Ο Bars προσπαθεί με κάθε τρόπο να καλύψει το έγκλημα που διέπραξε, βασιζόμενος στη δύναμη της οικογένειάς του, αλλά η ελευθερία του απειλείται, όταν έρχεται αντιμέτωπος με την επιμονή του Frat. Δεν διστάζει, μάλιστα, να παγιδέψει τον ίδιο του τον αδελφό, τον δίδυμο Savas.

Ο Frat δεν εγκαταλείπει την υπόθεση παρ’ όλη την πίεση που δέχεται. Η ζωή του μετατρέπεται σε εφιάλτη μέσα σε μία βραδιά, καθώς ξυπνάει στη φυλακή ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της γυναίκας του Zeynep και της κόρης του Nazl. Το τελευταίο πράγμα που θυμάται είναι να γιορτάζει τα γενέθλια της κόρης του πριν από πέντε μήνες. Πέρα από αυτό δεν θυμάται τίποτα άλλο, αφού η μνήμη του μοιάζει να έχει «διαγραφεί».

Ο Frat καταδικάζεται και φυλακίζεται. Ενώ πενθεί για την οικογένειά του, η ζωή του βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο, αφού ζει ανάμεσα στους κακοποιούς που εκείνος είχε στείλει στη φυλακή στο παρελθόν. Σύμμαχός του στην προσπάθεια ανάκτησης της μνήμης του, και ο μοναδικός που πιστεύει στην αθωότητά του, είναι ο δικηγόρος του, ο Cemre.

Ο Bars, έχοντας κλέψει την ταυτότητα του αδελφού του Savas, υιοθετεί τη ζωή και τις συνήθειές του χωρίς να υπολογίζει τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει. Τη στιγμή που θα πιστέψει ότι τα έχει όλα υπό έλεγχο θα δεχτεί ένα αναπάντεχο τηλεφώνημα. Μήπως ο χειρότερος εχθρός του, ο Frat Bulut, άρχισε να θυμάται τα γεγονότα του παρελθόντος;

«Η Ζωή του Άλλου». Πρεμιέρα απόψε, Κυριακή 27 Μαρτίου, στις 22:00, και κάθε Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 21:00.

