Γεωργαντάς στον ΑΝΤ1 για τρόφιμα: κανείς δεν θα σκεφθεί να κερδοσκοπήσει (βίντεο)

Τι απαντά ο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για τον κίνδυνο ελλείψεων σε βασικά αγαθά, τα κρούσματα αισχροκέρδειας, τις εναλλακτικές καλλιέργειες και τον ΦΠΑ στα τρόφιμα.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε την Δευτέρα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως είπε ο Γιώργος Γεωργαντάς, «δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για ελλείψεις στην αγορά», σημειώνοντας πως «λειτουργεί πάρα πολύ καλά η εφοδιαστική αλυσίδα. Υπάρχει ροή προϊόντων που εισάγουμε από Ρωσία και Ουκρανία» και λέγοντας πως «υπάρχουν εναλλακτικές αγορές».

«Το όποιο θεμα παρατηρήθηκε τις προηγούμενες ημέρες με το ηλιέλαιο, προκλήθηκε επειδή κάποιοι έκαναν μια άσκοπη αποθεματοποίηση», επεσήμανε ο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σε ότι αφορά τους ελέγχους στην αγορά και την αντιμετώπιση κρουσμάτων αισχροκέρδειας, ο κ. Γεωργαντάς ανέφερε πως «υπάρχουν ήδη πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, υπάρχουν διαρκείς έλεγχοι» και ότι «υπάρχει νέα διάταξη για να δηλωθούν τα αποθέματα από τις επιχειρήσεις για συγκεκριμένα προϊόντα», προσθέτοντας πως «η αίσθηση από όλα αυτά είναι πως κανένας δεν θα σκεφθεί να κερδοσκοπήσει, γιατί αν το κάνει θα υποστεί τις συνέπειες».

Ερωτηθείς εάν προτίθεται η Κυβέρνηση να ανακοινώνει και ονόματα επιχειρήσεων που αισχροκερδούν, ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες, ο κ. Γεωργαντάς είπε «θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα χρειαστεί να αξιολογήσουμε άλλο μέτρο, όπως αυτό που αναφέρεται. Το μήνυμα στην αγορά έχει περάσει και δεν νομίζουμε ότι θα χρειαστεί».





Στο ερώτημα του Νίκου Χατζηνικολάου κατά πόσον είναι πιθανό να υπάρξει μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, ο Γιώργος Γεωργαντάς αποκρίθηκε πως «αυτήν την χρονική στιγμή, αυτό που επιχειρούμε με στοχευμένες ενισχύσεις προς τον πρωτογενή τομέα, είναι να παράξουμε όσα περισσότερα μπορούμε και σε μεγάλες ποσότητες, να παράξουν οι αγρότες όχι αυτά στα οποία μέχρι τώρα δραστηριοποιούνταν».

«Για παράδειγμα, η ΕΕ έχει αποφασίσει να αναστείλει το μέτρο της αγρανάπαυσης, άρα οι αγρότες μας μπορούν αυτό να το εκμεταλλευθούν και να καλλιεργήσουν. Βλέποντας τον πρωτογενή τομέα, νομίζω θα καταφέρουμε να έχουμε μια καλή καλλιεργητική περίοδο, είμαι αισιόδοξος για το πώς θα πάνε τα πράγματα», κατέληξε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

