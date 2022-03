Πολιτική

Ανατιμήσεις - Τσίπρας: “δεν ξέρω αν υπάρχουν λεφτόδεντρα, αλλά κλεφτόδεντρα υπάρχουν σίγουρα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στον ΑΝΤ1 για την ενεργειακή κρίση, τα υπερκέρδη εταιρειών, τον ΕΦΚ στα καύσιμα, αλλά και για τις εκλογές και τις μετεκλογικές συνεργασίες.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν την Τρίτη ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Απαντώντας σε ερωτήματα του Γιώργου Παπαδάκη για την ενεργειακή κρίση και τις ανατιμήσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου, ο Αλέξης Τσίπρας είπε, μεταξύ άλλων, «μπορούμε να αφήνουμε αυτούς που κερδίζουν δισεκατομμύρια, με αισχροκέρδεια, πάνω στον πόνο των πολιτών;

Μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση με τις ίδιες νόρμες στην Ενέργεια, με το κόστος αυτό το παρωχημένο; Εδώ χρειαζόμαστε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, χρειάζεται το Κράτος να παρέμβει ρυθμιστικά στις αγορές και να είναι δίπλα στον πολίτη. Χρειάζονται και λύσεις έξω από το πλαίσιο που έχουμε συνηθίσει, «out of the box». Σήμερα, δεν βρισκόμαστε σε μια περίοδο κανονικότητας. Η αντίληψη Μητσοτάκη δεν λειτουργεί. Εμείς λέγαμε πως δεν λειτουργεί σε συνθήκες κανονικότητας, πόσο μάλλον σε συνθήκες κρίσεις».

«Έχουν γίνει τραγικά, στρατηγικά λάθη στον ενεργειακό σχεδιασμό. Αυτό που βιώνουμε στους λογαριασμούς μας δεν είναι η κρίση του πολέμου, αυτό θα αποτυπωθεί αργότερα. Αυτό που βιώνουμε είναι τα 1,7 δις ευρώ από την συνολική αισχροκέρδεια των παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος, όμως επειδή η ΔΕΗ έχει κάνει κάποιες επιστροφές, τα συνολικά υπερκέρδη είναι 1,4 δις ευρώ», είπε ο κ. Τσίπρας, ο οποίος κάλεσε την Κυβέρνηση να παρέχει αναλυτικά στοιχεία για το το υπερκέρδος των παρόχων ενέργειας, εν μέσω της κρίσης.

Όπως συμπλήρωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, «Η ΔΕΗ πρωταγωνιστεί σε αυτό το ράλι της αισχροκέρδειας, γιατί έτσι φτιάχτηκε, με ιδιωτικά κριτήρια Στην ΔΕΗ, επί 4,5 χρόνια μνημονίου, δεν αυξήθηκε το τιμολόγιο των καταναλωτών ούτε ένα ευρώ», κατηγορώντας την Κυβέρνηση για την επίσπευση του προγράμματος απολιγνιτοποίησης και κάνοντας λόγο για «λαθεμένη, εγκληματική στρατηγική του κ. Μητσοτάκη».

«Το 2019 μειώσαμε τον ΦΠΑ στην Ενέργεια. Είδατε εσείς να περνάει στον καταναλωτή; Δεν το είδατε. Ο κ. Χατζηδάκης το πέρασε στα τιμολόγια και μετά έγινε το «χρηματιστήριο Ενέργειας», ένας μηχανισμό που εξ αντικειμένου ρίχνει όλα τα βάρη στον καταναλωτή και ο παραγωγός – πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει κανένα κόστος. Ισπανία και Πορτογαλία πέτυχαν να αρθεί αυτό. Αν ήμουν εγώ σε αυτήν την Σύνοδο Κορυφής και είχα προαναγγείλει κάτι και αν κέρδιζαν κάτι η Ισπανία και η Πορτογαλία, θα έφευγα από την Σύνοδο Κορυφής με το κεφάλι σκυμμένο για να γυρίσω πίσω. Το είδατε εσείς αυτό», είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στρέφοντας τα πυρά του κατά του Πρωθυπουργού.

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε πως «η ακρίβεια σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε τρομακτική αύξηση στο κόστος της ενέργειας, για την οποία σε έναν μεγάλο βαθμό οφείλεται η Κυβέρνηση και πρέπει να πάρει ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης, όπως το πλαφόν στην χονδρική και η ουσιαστική στήριξη των εισοδημάτων».

Σχετικά με τον ΕΦΚ στα καύσιμα, ο πρώην Πρωθυπουργός απάντησε στον Γιώργο Παπαδάκη, «εμείς δεν είχαμε μειώσει τον ΕΦΚ στα καύσιμα, διότι είχαμε την τρόικα πάνω από το κεφάλι μας. Τώρα έχουμε ενεργειακή κρίση, η βενζίνη έχει πάει στα 2,10 ευρώ ανά λίτρο. Καταλαβαίνετε την διαφορά;».

«Το συνολικό έσοδο από τον ΕΦΚ στα καύσιμα, φέρνει στα δημόσια ταμεία 1,5 δις ευρώ. Αν είχαμε αναστολή στον ΕΦΚ, τα δημόσια ταμεία θα έχαναν 1,5 δις ευρώ, αλλά ο καταναλωτής θα κέρδιζε 25 ευρώ σε κάθε γέμισμα ρεζερβουάρ και για κάθε 1000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης θα είχε όφελος ο καταναλωτής 300 ευρώ. Πάρτε αυτό το 1,4 δις από τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας και δώστε το για την μείωση του ΕΦΚ καυσίμων για να μειωθεί στο ελάχιστο όριο που επιτρέπει η ΕΕ», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας ακόμη πως «τα δημόσια ταμεία έχουν βγάλει 500 εκατομμύρια ευρώ από τον ΦΠΑ, λόγω των αυξημένων τιμών. Γιατί δεν τα ρίχνει αυτά η Κυβέρνηση για να στηρίξει τον κόσμο;».

«Δεν ξέρω αν υπάρχουν λεφτόδεντρα, αλλά κλεφτόδεντρα υπάρχουν σίγουρα. Αυτό είναι βέβαιο», είπε στον Γιώργο Παπαδάκη ο Αλέξης Τσίπρας, στρέφοντας τα βέλη του και κατά της ΔΕΗ, λέγοντας πως έχουν πολλαπλασιαστεί οι διευθυντές στην Επιχείρηση Ηλεκτρισμού και απολαμβάνουν μεγάλων αποδοχών, κάνοντας λόγο για golden boys, όπως και στον ΔΕΔΔΗΕ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως οι δημόσιες επιχειρήσεις λειτουργούν με ιδιωτικά κριτήρια και λέγοντας ενδεικτικά ότι «ο Πρόεδρος της ΔΕΗ παίρνει 360.000 ευρώ τον χρόνο, διπλάσιο μισθό από τον Πρωθυπουργό».

Για τους συνταξιούχους και τις απώλειες εισοδήματος

«Θυμάμαι όταν ο Τόμσεν και το ΔΝΤ απαιτούσαν να κάνουμε μεγάλη μείωση 30% στις συντάξεις και στυλώσαμε τα πόδια και είπαμε θα «τα τινάξουμε στον αέρα», στο τέλος του προγράμματος, βγήκε ο κ. Μητσοτάκης και είπε ότι «δώσαμε την Μακεδονία για να πάρουμε τις συντάξεις». Επί των ημερών μας υπήρξαν μειώσεις, που δεν ήταν πολιτικές μας επιλογές, που όμως ήταν αναγκαίες για να αναπνεύσει η χώρα και να βγει από τα μνημόνια. Αντιστρέψαμε τα περισσότερα από όσα ζητούσε η τρόικα για τις περικοπές», υποστήριξε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Αλέξης Τσίπρας μέμφθηκε τον Πρωθυπουργό λέγοντας «εμείς κατοχυρώσαμε την «13η σύνταξη», αλλά ο κ. Μητσοτάκης την κατήργησε, δίνει κουτσουρεμένα τα αναδρομικά, δεν επιστρέφει δώρα και επικουρικό, παίρνει συνολικά 3 δις από τους συνταξιούχους και δίνει 135 εκατομμύρια ευρώ, με το επίδομα των 200 ευρώ το Πάσχα. Οι συνταξιούχοι είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα πλάνης και απάτης στην πρόσφατη πολιτική ιστορία του τόπου. Εμείς κάναμε προσπάθειες, δεν τα καταφέραμε όλα, αλλά συνέχισαν να έχουν μεγαλύτερες απώλειες, αφού βγήκαμε από τα μνημόνια».

Το αίτημα για εκλογές και οι μετεκλογικές συνεργασίες.

Ερωτηθείς για το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για πρόωρες εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας είπε στον Γιώργο Παπαδάκη, «εάν η χώρα βρισκόταν σε μια κατάσταση ευημερίας, αν οι συνταξιούχοι είχαν να βγάλουν τον μήνα και δεν βρίσκονταν την 19η ημέρα του μήνα χωρίς εισόδημα, εάν οι μισθωτοί και οι ελεύθεροι επαγγελματίες περνούσαν ζωή χαρισάμενη, θα με άκουγε κανείς; Εκλογές ζητάμε γιατί η Κυβέρνηση είναι ακατάλληλη για να αντιμετωπίσει τις συνθήκες που δημιουργεί η κρίση, για να σταματήσει η αφαίμαξη του μισθωτού και του συνταξιούχου. Δεν γίνεται να κερδίζουν οι λίγοι και η πλειοψηφία να χάνει».

«Εμείς λέμε ότι όπως σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές, που είναι και οικονομικά πιο ισχυρές από την Ελλάδα, μπορούν οι πολιτικές δυνάμεις και προχωρούν σε συνεργασία με βάση μια προγραμματική συμφωνία, μπορεί και εδώ να υπάρξει συνεργασία με τις δημοκρατικές δυνάμεις. Δεν λέω ότι μπορεί να γεφυρωθούν μεγάλες διαφορές, όπως αυτές του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ, αλλά υπάρχει πεδίο ώστε να υπάρξει ένα μίνιμουμ συνεννόησης με τις προοδευτικές δυνάμεις, για μέτρα ανάπτυξης που θα μας πάνε μπροστά», επεσήμανε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Οι διαφορές μας με την ΝΔ του κ. Μητσοτάκη είναι χαοτικές, είναι ιδεολογικές οι διαφορές μας και πολιτικές. Από εκεί και πέρα, η κρίση των πολιτών είναι αυτή που θα διαμορφώσει νέες συνθήκες το βράδυ των εκλογών της απλής αναλογικής και την επόμενη ημέρα πιστεύω υπάρχει η δυνατότητα του σχηματισμού Κυβέρνησης που θα έχει την πλειονότητα των βουλευτών. Αυτό μπορεί να συμβεί αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα και θα μπορεί να συνεργαστεί με το τρίτο κόμμα, με το τέταρτο κόμμα, αν όχι για ένα σχέδιο τετραετίας, αλλά για να ένα έκτακτο σχέδιο εξόδου από την κρίση», υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την Κυβέρνηση για προσπάθεια ελέγχου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, λέγοντας πως ήταν «μεγάλο σκάνδαλο η λίστα Πέτσα και η διανομή χρημάτων χωρίς κριτήρια και με αποκλεισμούς αντιπολιτευόμενων μέσων, λέγοντας «ακούω πως υπάρχουν σκέψεις για νέα στήριξη των ΜΜΕ. Αν προβεί και σε «τρίτη λίστα Πέτσα», θα είναι η ένδειξη ότι το μοναδικό που ενδιαφέρει τον κ. Μητσοτάκη είναι ο έλεγχος της ενημέρωσης και θα του γυρίσει μπούμερανγκ. Ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο».

Φόβοι για «ακριβή» επισιτιστική κρίση

«Το επόμενο διάστημα φοβάμαι ότι θα βρεθούμε αντιμέτωποι και με μια κρίση επισιτιστική στην Ελλάδα. Μπορεί να μην έχουμε πρόβλημα επάρκειας τροφίμων, που δεν παράγουμε στην Ελλάδα, αλλά θα έχουμε πρόβλημα με τις τιμές τους. Η Κυβέρνηση θα έπρεπε να πάρει μέτρα για να αυξηθεί η εγχώρια παραγωγή σε σιτάρι και καλαμπόκι», παρατήρησε ο Αλέξης Τσίπρας.

Αναφερόμενος στην σημερινή αντιπολεμική συναυλία και στην παράλληλη συγκέντρωση χρημάτων για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε, μεταξύ άλλων, «η ακρίβεια τα έχει ξεπεράσει όλα. Ούτε την πανδημία συζητάμε, χθες είχαμε πάνω από 70 νεκρούς, είμαστε η χειρότερη χώρα σε αναλογία θανάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και τον πόλεμο κινδυνεύουμε να τον συνηθίσουμε».

Συμπλήρωσε πως «ακόμη και σε αυτά που έπρεπε να μας ενώνουν, καταφέρνουμε και τσακωνόμαστε. Μεγάλοι καλλιτέχνες με σημαντική διαδρομή στέλνουν το μήνυμα ότι πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος».

Σχετικά με την ομιλία Ζελένσκι στην Βουλή των Ελλήνων, αλλά και τον νέο γύρο διαπραγμάτευσης Ουκρανίας – Ρωσίας, που γίνεται στην Τουρκία, ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε «ελπίζω ο κ. Ζελένσκι, όπως μιλώντας στην Γερμανική Βουλή μίλησε για το Τείχος του Βερολίνου, να βρει δύο λόγια να πει και να δώσει και ένα μήνυμα για την ευρωπαϊκή χώρα που έχει δεχθεί εισβολή εδώ και 48 χρόνια και είναι διχοτομημένη».

Καταλήγοντας σχολίασε δηκτικά ότι «η Τουρκία, ως επιτήδειος ουδέτερος, εμφανίζεται ως η χώρα που θα βρει την λύση για την ειρήνη στην Ουκρανία. Ποιος; Η Τουρκία… ενώ η χώρα μας στέλνει όπλα στον πόλεμο».

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε η Ειρήνη Κονιτοπούλου - Λεγάκη

Κιάτο - Αλλαντίαση: με κορονοϊό διασωληνωμένη η μητέρα που “έχασε” την κόρη της

Καλαμάτα: Σύλληψη άνδρα για βιασμό της 6χρονης ανιψιάς του