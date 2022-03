Κοινωνία

Αθήνα: Μαχαίρωσαν 16χρονο έξω από σχολείο

Σοκ από το αιματηρό επεισόδιο μέρα - μεσημέρι με δράστη ανήλικο. Στο νοσοκομείο το θύμα.

Συνελήφθη ένας 17χρονος, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στην περιοχή των Πατησίων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενος ότι μαχαίρωσε και λήστεψε 16χρονο, έξω από σχολείο της Αθήνας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, χθες το μεσημέρι, Δευτέρα 28 Μαρτίου, έξω από σχολικό συγκρότημα, ένας 17χρονος Αλβανός πλησίασε τον 16χρονο και με τη χρήση μαχαιριού τον τραυμάτισε και του αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνό του, ενώ αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή.

Το θύμα διακομίστηκε σε νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.

Από την προανακριτική έρευνα ταυτοποιήθηκε ο 17χρονος και μετά από αναζητήσεις, εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Σε αστυνομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε συσκευές κινητών τηλεφώνων, μεταξύ των οποίων και το κλεμμένο από τον 16χρονο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, κατηγορούμενος για ληστεία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων.

