Οικονομία

Ρωσία – φυσικό αέριο: Αναδίπλωση της Μόσχας για πληρωμές σε ρούβλια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αιφνιδιασμός από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου. Διαφορετικές δηλώσεις είχε κάνει λίγο νωρίτερα ο Πρόεδρος της Δούμας.

Η Ρωσία δεν θα ζητήσει άμεσα από τις άλλες χώρες να πληρώνουν σε ρούβλια για τις εισαγωγές φυσικού αερίου, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο, υποσχόμενο μια σταδιακή μετάβαση και επισημαίνοντας ότι η Μόσχα θα εργαστεί πάνω στην ιδέα να διευρύνει τον κατάλογο των προϊόντων της που εξάγει για τα οποία θα ζητεί να πληρώνεται σε ρούβλια.

Σήμερα, νωρίς το πρωί, ο πρόεδρος της Δούμας Βιάτσεσλαβ Βολόντιν είχε προειδοποιήσει την ΕΕ ότι, αν θέλει ρωσικό φυσικό αέριο, θα πρέπει να πληρώνει σε ρούβλια, επισημαίνοντας ότι το ίδιο θα συμβεί και για τις εξαγωγές πετρελαίου, σιτηρών, μετάλλων, λιπασμάτων, άνθρακα και ξυλείας.

Νωρίτερα, είχε ανακοινωθεί ότι ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, συγκάλεσε εκτάκτως συνεδρίαση της ομάδας διαχείρισης κρίσεων, σήμερα, Τετάρτη, 30 Μαρτίου, καθώς αύριο 31 Μαρτίου εξέπνεε το τελεσίγραφο της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την πληρωμή των συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου σε ρούβλια.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: Απίστευτα επεισόδια μετά τον αποκλεισμό της Νιγηρίας (εικόνες)

Φίλος Μπάμπη Αναγνωστόπουλου: Ήταν ευφυής και ευγενικός άνθρωπος

Ζούλιας για Φιλιππίδη: Ήταν εθισμένος στο σεξ