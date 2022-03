Απόδραση κρατουμένου από νοσοκομείο

Κοινωνία

Πώς κατάφερε ένας 23χρονος να το σκάσει από νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος. Πού τον εντόπισε η ΕΛΑΣ λίγη ώρα αργότερα.

Ένας 23χρονος από τη Συρία δραπέτευσε σήμερα το πρωί, από νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος.

Συγκεκριμένα, στις 5:30 το πρωί, ο νεαρός πήδηξε από το παράθυρο του δωματίου που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παπανικολάου και τράπηκε σε φυγή.

Όμως, λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας τον συνέλαβαν, σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο και τον οδήγησαν στα κρατητήρια. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν να πάρει εξιτήριο.

Ο 23χρονος είχε συλληφθεί για μεταφορά παράνομων μεταναστών και για τον λόγο αυτόν νοσηλευόταν φρουρούμενος.

