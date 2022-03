Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Επιτροπή Λοιμωξιολόγων: “πάγος” για την άρση μέτρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τις εισηγήσεις, σχετικά με το πότε θα μπορούσε να ξεκινήσει η περαιτέρω άρση περιοριστικών μέτρων.

Καμία άρση μέτρων μέχρι τη Πρωτομαγιά, φαίνεται πως εισηγείται προς την Κυβέρνηση η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων που συνεδρίασε το μεσημέρι της Τετάρτης, σχετικά με το αν θα μπορούσε να υπάρξει περαιτέρω ελάφρυνση των περιορισμών για την αναχαίτιση της πανδημίας, όπως:

η χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους,

η αλλαγή του καθεστώτος σχετικά με τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης, ως προϋπόθεση για την εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών σε κλειστούς χώρους εστίασης, και

η αλλαγή του καθεστώτος σχετικά με το πιστοποιητικό αρνητικού τεστ από ανεμβολίαστους, για την είσοδο σε εμπορικά καταστήματα.

Φαίνεται πως η νέα έξαρση της πανδημίας και ο μεγάλος αριθμός νέων κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες συμβάλλει καθοριστικά στο να μην υπάρξει εισήγηση για περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων.

Αν και κυβερνητικά στελέχη είχαν εμμέσως πλην σαφώς προαναγγείλει άρση των μέτρων, κυρίως σχετικά με την κατάργηση της επίδειξης των πιστοποιητικών εμβολιασμού, οι ειδικοί αποφάσισαν να μεταθέσουν για τον Μάιο τις σχετικές αποφάσεις και όχι για την περίοδο του Πάσχα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 την Δευτέρα, ο Θάνος Πλεύρης διευκρίνισε ότι αυτό που μελετάται να καταργηθεί, σε πρώτη φάση για το διάστημα από τον Απρίλιο έως και το καλοκαίρι, είναι οι περιορισμοί που υπάρχουν για την πρόσβαση των ανεμβολίαστων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Λιγνάδη – Βλάχος: Ίσως ζητήσουμε να καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών ένα από τα θύματα

Μουντιάλ 2022: Απίστευτα επεισόδια μετά τον αποκλεισμό της Νιγηρίας (εικόνες)

Σαϊντού Καμαρά: Προσφυγή για το άσυλο με “όλο το σχολείο” στο πλάι του