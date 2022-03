Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

Στη ΓΑΔΑ η Ρούλα Πισπιρίγκου. Ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά στην υπόθεση των τριών νεκρών παιδιών από την Πάτρα.

Ως επικίνδυνη για τη διάπραξη και νέων αδικημάτων ζητείται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών να συλληφθεί η μητέρα της μικρής Τζωρτζίνας που είναι ήδη αντιμέτωπη με κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Μετά τη μελέτη της δικογραφίας και την άσκηση της κακουργηματικής ποινικής δίωξης για τον θάνατο του παιδιού, η Εισαγγελία ζήτησε από τον ανακριτή που ανέλαβε την υπόθεση, να προχωρήσει στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος της μητέρας με βαρύ σκεπτικό και βασικό επιχείρημα ότι εφόσον «είναι ικανή να σκοτώσει το παιδί της τότε είναι ικανή να σκοτώσει και άλλους».

Σύμφωνα με πληροφορίες από δικαστικές πηγές, από τη δικογραφία φαίνεται να προκύπτει η άμεση σύνδεση της μητέρα με τον θάνατο του μικρού κοριτσιού που όπως φαίνεται έλαβε θανατηφόρες δόσεις συγκεκριμένης φαρμακευτικής ουσίας, η οποία δεν περιλαμβανόταν στην φαρμακευτική αγωγή που χορηγούσαν οι γιατροί στο παιδί.

?Από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθη πριν από λίγο δυνάμει εντάλματος, 33χρονη ημεδαπή για την υπόθεση ανθρωποκτονίας της 9χρονης κόρης της.#ΓΑΔΑ #ανθρωποκτονία #Πάτρα pic.twitter.com/eDJrBa0yR1 — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) March 30, 2022

Νωρίτερα εναντίον της Ρούλας Πισπιρίγκου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, δίωξη που αφορά στον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, στις τοξικολογικές εξετάσεις που έγιναν στην μικρή Τζωρτζίνα εντοπίστηκε η ουσία κεταμίνη, που δεν δόθηκε από γιατρούς.

