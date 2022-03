Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Ενώπιον της Δικαιοσύνης για το θάνατο της Τζωρτζίνας

Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και με νέο συνήγορο, μετά την παραίτηση Λύτρα, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα η 33χρονη.

Ενώπιον του εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών οδηγήθηκε η 33χρονη μητέρα της Τζωρτζίνας κάτω από αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας, συνοδεία δεκάδων αστυνομικών.

Η κατηγορούμενη εμφανίστηκε κρυμμένη μέσα στα ρούχα της, ενώ πλήθος κόσμου που βρισκόταν στην Ευελπίδων, φώναζε, όπως έγινε και χθες έξω από το σπίτι της, στην Πάτρα, όταν ανακοινώθηκε η σύλληψή της.

Αστυνομικοί των ΜΑΤ έκαναν κλοιό με τις ασπίδες γύρω από την κατηγορουμένη, η οποία μεταφέρθηκε πεζή από την εισαγγελία στο γραφείο της 18ης ανακρίτριας.

Δεκάδες πολίτες που έχουν συγκεντρωθεί στα δικαστήρια, φώναζαν υβριστικά σχόλια εναντίον της, ενώ αρκετοί την καλούσαν να ομολογήσει για να λυτρωθεί.

Αφού εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε χθες σε βάρος της για τη δολοφονία της κόρης της, η κατηγορουμένη οδηγήθηκε στην ανακρίτρια, από όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Λίγο πριν είχε ανακοινώσει την παραίτησή του από την υπεράσπισή της η μέχρι τώρα συνήγορός της, Απόστολος Λύτρας, μέσω ανακοίνωσής του και στις 12 περίπου ανακοινώθηκε ότι την υπεράσπισή της αναλαμβάνει νέος δικηγόρος των Αθηνών, ο οποίος και εμφανίστηκε μαζί της ενώπιον του εισαγγελέα.

Η κατηγορουμένη που είναι αντιμέτωπη με βαρύτατο και εξαιρετικά αναλυτικό κατηγορητήριο, καλείται να δώσει τη δική της εκδοχή σε όσα της καταλογίζονται βάσει της ενδελεχούς έρευνας του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Όπως αναφέρουν μάλιστα δικαστικές πηγές η υπόθεση του θανάτου του παιδιού δείχνει "απολύτως δεμένη" με ισχυρά στοιχεία που συνδέουν ευθέως τη μητέρα με τον θάνατο της Τζωρτζίνας που δέχθηκε θανατηφόρα δόση ή δόσεις συγκεκριμένης φαρμακευτικής ουσίας, η οποία δεν κυκλοφορεί ελεύθερα στο εμπόριο.

Όπως εκτιμάται, η Ανακρίτρια που καλείται να διενεργήσει κύρια ανάκριση για τον θάνατο της 9χρονης, πιθανότατα θα χειριστεί εφόσον υπάρχουν ποινικά ευρήματα και τις υποθέσεις για τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών της κατηγορουμένης, της Μαλένας τον Απρίλιο του 2019 σε ηλικία 3,5 ετών στο Νοσοκομείο Ελπίδα και της μόλις 6 μηνών Ίριδας στο σπίτι της οικογένειας τον Μάρτιο του 2021.

