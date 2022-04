Life

“Rouk Zouk Special”: απολαυστικό επεισόδιο την Κυριακή (εικόνες)

Βράδυ Κυριακής με τρέλα και κέφι, προσφέρουν η Ζέτα Μακρυπούλια και οι εκλεκτοί καλεσμένοι της, που παίζουν για φιλανθρωπικό σκοπό.

Στο «ROUK ZOUK SPECIAL» την Κυριακή 3 Απριλίου στις 20:00, δέκα εκλεκτοί καλλιτέχνες αγαπιούνται, τσακώνονται, παίζουν και μας… κουφαίνουν!

Η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται δύο ομάδες αποφασισμένες για τη νίκη που θα ρουκζουκάρουν για καλό σκοπό, για την ενίσχυση των «ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ SOS».

Μη χάσετε τη «μάχη» μεταξύ της ομάδας «12 ΕΝΟΡΚΟΙ» των Τάσου Γιαννόπουλου, Αλέξανδρου Καλπακίδη, Μιχάλη Μαρκάτου, Δημήτρη Δεγαΐτη και Βασίλη Φακανά, και της ομάδας «ΟΙ ΔΕΝ» των Σπύρου Πούλη, Σπύρου Σπαντίδα, Σταύρου Νικολαΐδη, Ευγενία Τσαούση και Γιώργου Ζώη.

Μία βραδιά γεμάτη με ξεκαρδιστικές στιγμές και τον Δάσκαλο σε μεγάλα κέφια, αφού δεν αφήνει το χέρι του από το buzzer!

ΣΤΑ HIGHLIGHTS ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ

Γιατί ο Αλέξανδρος Καλπακίδης είναι και επίσημα πλέον μόνιμος παίκτης στο «Rouk Zouk»;

Ποιο είναι το μεγάλο πειραχτήρι στην παράσταση «12 Ένορκοι»;

Ο Σταύρος Νικολαΐδης χάνεται στα μάτια της Ζέτας. Πώς τον επαναφέρει στην τάξη ο Δάσκαλος;

Με ποιο μοναδικό-πρωτότυπο τρόπο περιγράφει την καμήλα ο Δημήτρης Δεγαΐτης;

Ο Αλέξανδρος Καλπακίδης κάνει limbo και ξεσηκώνει το πλατό.

Ο Δημήτρης Δεγαΐτης είναι απολαυστικός σε ρόλο Άννας Βίσση.

Γιατί το πρόβλημα με το χταπόδι είναι ότι έχει 8 πόδια;

Ο Γιώργος Ζώης μάς… κουφαίνει με την παντομίμα του για την Καίτη!

Πώς μια Ανθούλα αφήνει τον Αχιλλέα αγράμματο;

Γιατί ο Σπύρος Πούλης ξεσηκώνεται με την απόδοση της ομάδας του και δηλώνει πως θέλει να τους αφήσει για να πάει στους «αντιπάλους»;

Το πιο παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, με την Ζέτα Μακρυπούλια, έρχεται κάθε Κυριακή στον ΑΝΤ1 και κάνει τα βράδια μας συναρπαστικά!

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

: Αγλαΐα Λάτσιου Project Manager : Περικλής Ασπρούλιας

: Περικλής Ασπρούλιας Οργάνωση Παραγωγής: Ράνια Πεγιάζη

Ράνια Πεγιάζη Διεύθυνση Παραγωγής: Πέτρος Παπουτσάκης

Πέτρος Παπουτσάκης Σκηνοθεσία : Κώστας Υφαντής

: Κώστας Υφαντής Βοηθός Σκηνοθέτης: Γιώργος Καληώρας

Γιώργος Καληώρας Αρχισυνταξία : Μαρία Ντρούβα

: Μαρία Ντρούβα Επιμέλεια Καλεσμένων: Κατερίνα Παπαμερή, Αντώνης Θυσιάδης

«Rouk Zouk Special»: Κάθε Κυριακή στις 20:00.

