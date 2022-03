Ουκρανία - Μελιτόπολη: ο Δήμαρχος μιλά για την απαγωγή του

Για τον εφιάλτη που βίωσε όσο ήταν όμηρος των ρωσικών δυνάμεων μίλησε ο δήμαρχος Μελιτόπολης.

Ο δήμαρχος της Μελιτόπολης, πόλης στη νότια Ουκρανία που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι, αφηγήθηκε σήμερα από το Παρίσι πώς τον συνέλαβαν οι Ρώσοι στρατιώτες, στις 11 Μαρτίου και απηύθυνε έκκληση προς τους Γάλλους να αψηφήσουν την προπαγάνδα της Μόσχας.

«Βρισκόμουν σε ένα κέντρο κρίσης στη Μελιτόπολη, Ρώσοι στρατιώτες ήρθαν, μου είπαν ότι με συλλαμβάνουν υπό το πρόσχημα ότι χρηματοδοτούσα ένα εξτρεμιστικό ουκρανικό κόμμα, του οποίου εγώ δεν γνώριζα καν την ύπαρξη», δήλωσε ο Ιβάν Φεντόροφ στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

«Με οδήγησαν στη φυλακή, σε ένα κελί όπου πέρασα πολλές ώρες χωρίς κανένα μέσο επικοινωνίας, Δεν μπορούσα καν να τηλεφωνήσω στους γονείς μου. Άκουγα κραυγές από βασανιστήρια από τα διπλανά κελιά», περιέγραψε.

Μετά την απαγωγή του Ιβάν Φεντόροφ, στις 11 Μαρτίου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς να βοηθήσουν στην απελευθέρωσή του.

Ο Φεντόροφ αφέθηκε ελεύθερος λίγες ημέρες αργότερα: η ουκρανική προεδρία έδωσε στη δημοσιότητα, στις 16 Μαρτίου, ένα βίντεο να δείχνει τον Ζελένσκι να του μιλάει στο τηλέφωνο. Κατόπιν, στις 21 Μαρτίου, η Τατιάνα Μοσκάλκοβα, επιφορτισμένη με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κρεμλίνο, ανακοίνωσε την ανταλλαγή του με 9 Ρώσους κρατούμενους.

This is video confirmation of kidnapping the Head of Melitopol. The video was published by Kyrylo Tymoshenko, Deputy Head of the OP.#UkraineRussiaWar #UkraineUnderAttack #UkraineInvasion #PutinHitler #PutinsWar pic.twitter.com/uTIH3RHeMm