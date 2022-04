Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Στη ΓΑΔΑ για δεύτερο βράδυ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κατηγορούμενη για το θάνατο της 9χρονης κόρης της πέρασε το δεύτερο βράδυ της στη ΓΑΔΑ.

Προσωρινά κρατούμενη στον 11ο όροφο της ΓΑΔΑ παραμένει η Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία κατηγορείται για το θάνατο της 9χρονης κόρης της, Τζωρτζίνας, στον οργανισμό της οποίας βρέθηκε μεγάλη ποσότητα κεταμίνης.

Η 33χρονη ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, ενώ παραιτήθηκε και δεύτερος δικηγόρος της νομικής της εκπροσώπησης.

Μετά την επιστροφή της στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ δέχθηκε επίσκεψη από τη μητέρα και την αδελφή της, που της πήγαν είδη πρώτης ανάγκης και νερά. Οι δύο γυναίκες δεν κλήθηκαν για κατάθεση, παρά μόνο επισκέφτηκαν την 33χρονη.

Η κατηγορούμενη επιμένει να αρνείται τις κατηγορίες, ενώ σύμφωνα με τους αστυνομικούς που έρχονται σε επαφή μαζί της, πρόκειται για άτομο συνεργάσιμο, με πλήρη διαύγεια και σε καμία περίπτωση ψυχικά ασθενή. Είναι η ίδια που επιμένει να ρωτά τι ακούγεται γι’αυτήν έξω.

Ο εν διαστάσει σύζυγός της, Μάνος Δασκαλάκης, δεν έχει εμφανιστεί από την ώρα της σύλληψής της, ούτε έχει κληθεί ως μάρτυρας ή κατηγορούμενος από τις Αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Πούτιν: Δεν θα επιδιώξω καμία συνεργασία με τη Δύση

Μάνδρα: Νεκρός από φωτιά στο κρεβάτι του

Δίκη Πέτρου Φιλιππίδη: Συνεχίζεται κεκλεισμένων των θυρών