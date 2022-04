Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: νέα διαπραγμάτευση την Παρασκευή

Η Ρωσία συνεχίζει να αποσύρει μέρος των δυνάμεών της από την περιοχή του Κιέβου στη βόρεια Ουκρανία και οι δυνάμεις αυτές κατευθύνονται προς τη Λευκορωσία δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης

Εντός της ημέρας πραγματοποιείται, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ των Ουκρανών και των Ρώσων διαπραγματευτών. Οι συνομιλίες των δυο πλευρών την περασμένη Τρίτη έφεραν κάποια αισιοδοξία για πρόοδο αν όχι για λύση, ωστόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται επιφυλακτικές όσον αφορά τη στάση της Μόσχας.

Η Ουκρανία πρότεινε την υιοθέτηση ουδέτερου καθεστώτος με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας- έναν μηχανισμό δηλαδή για το Κίεβο να μπορεί να προσφύγει στους «εγγυητές» σε περίπτωση επίθεσης- που σημαίνει ότι δεν θα ενταχθεί σε στρατιωτικές συμμαχίες ούτε θα φιλοξενήσει στρατιωτικές βάσεις, είπαν οι Ουκρανοί διαπραγματευτές στους δημοσιογράφους.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν επίσης 15ετή περίοδο διαβούλευσης για το καθεστώς της προσαρτημένης Κριμαίας και θα μπορούν να τεθούν σε ισχύ μόνο σε περίπτωση πλήρους κατάπαυσης του πυρός, αναφέρει το Reuters, προσθέτοντας πως είναι οι πιο λεπτομερείς και συγκεκριμένες προτάσεις που έχει δημοσιοποιήσει η Ουκρανία. Προβλέπουν επίσης εγγυήσεις ασφαλείας σύμφωνα με το Άρθρο 5 της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ, τη ρήτρα συλλογικής άμυνας.

«Παρατηρούμε την κίνηση κοινών ρωσικών οχηματοπομπών με διαφορετικούς αριθμούς οχημάτων», έγραψε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ο κυβερνήτης της περιοχής του Κιέβου Ολεξάντρ Παβλιούκ.

Ο ίδιος δήλωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις έφυγαν από το χωριό Χοστομέλ, αλλά παραμένουν στην κωμόπολη Μπούτσα. Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν Ιβ Λεντριάν εκτιμά πάντως ότι στόχος του Ρώσου προέδρου Πούτιν είναι η "πλήρης κατοχή" της Ουκρανίας, επισημαίνοντας πως στις πρόσφατες διαβουλεύσεις στην Κωνσταντινούπολη δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος.

«Η μόνη καινοτομία της Κωνσταντινούπολης είναι η προθυμία δημοσιοποίησης των διαπραγματεύσεων, ιδίως από τη ρωσική πλευρά» ανέφερε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Figaro o Λεντριάν, σημειώνοντας ότι αυτό επέτρεψε εκ παραλλήλου στις ρωσικές δυνάμεις να ανασυγκροτηθούν.

Ομοβροντία απειλών από Ρώσους αξιωματούχους εν μέσω των δυτικών κυρώσεων. Για «μπλόκο» στις ρωσικές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων ως απάντησεις στις κυρώσεις από Ευρώπη και ΗΠΑ προειδοποιεί ο αναπληρωτής γραμματέας του συμβουλίου ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος στη Ρωσία από το 2008 έως το 2012.

