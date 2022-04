Αθλητικά

Qatar 2022 - Κλήρωση Μουντιάλ: οι όμιλοι και ο πρώτος αγώνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι όμιλοι που ανέδειξε η κληρωτίδα "κρύβουν"¨μεγάλα ντέρμπι. Το Μουντιάλ 2022 θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1.

Δύο παγκόσμιες πρωταθλήτριες, Ισπανία (2010) και Γερμανία (1954, 1974, 1990, 2014), στον ίδιο όμιλο (5ο), η φιναλίστ του 2018 Κροατία μαζί (στον 5ο όμιλο) με το Βέλγιο, που έφτασε στα ημιτελικά στη Ρωσία και η τελευταία παγκόσμια πρωταθλήτρια Γαλλία με την Δανία του Κρίστιαν Έρικσεν... συνθέτουν μέρος των τριών από τους πέντε ομίλους με δύο ευρωπαικές ομάδες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνύπαρξη Αγγλίας, ΗΠΑ και Ιράν στον 2ο όμιλο, ενώ η πρεμιέρα (21/11) του Μουντιάλ θα παρουσιάσει τον αγώνα του Κατάρ με τον Ισημερινό και αργότερα το απόγευμα την συνάντηση της Αγγλίας με το Ιράν, και εκείνη των ΗΠΑ με την ομάδα που θα προκύψει από το τελευταίο ευρωπαϊκό μπαράζ.

Μία κλήρωση που δεν αφήνει κάμμία από τις ισχυρές ποδοσφαιρικές δυνάμεις δυσαρεστημένες, δείχνοντας να συγκεντρώνουν -θεωρητικά- πιθανότητες πρόκρισης.

Ακριβώς 233 ημέρες πριν από την πρώτη σέντρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις 21 Νοεμβρίου, η σημερινή κλήρωση χάραξε τον δρόμο για τις 29 ομάδες που έχουν προκριθεί μέχρι στιγμής, μαζί με τις οκτώ ομάδες που παραμένουν στη διεκδίκηση, τρεις από τις οποίες θα «σφραγίσουν» τις ισάριθμες τελευταίες θέσεις τον Ιούνιο.

Παράλληλα με την κλήρωση παρουσιάστηκε και το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ 2022.

Άγνωστοι «Χ» κια «ευρωπαϊκοί» όμιλοι

Η κλήρωση είχε τρεις αγνώστους «Χ» που θα ...αποκαλυφθούν τον Ιούνιο (13 ή 14), μετά την ολοκλήρωση των play off, σε UEFA (Ουαλία ή Ουκρανία ή Σκωτία),μεταξύ Conmebol(Νότια Αμερική/Περού)-AFC (Ασία/Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή Αυστραλία), και ανάμεσα σε Concacaf (Βόρεια/Κεντρική Αμερική και Καραϊβική/Κόστα Ρίκα)-ΟFC (Ωκεανία/Νέα Ζηλανδία).

Επίσης πέντε από τους οκτώ ομίλους είχαν από δύο ευρωπαϊκές ομάδες, λόγω της παρουσίας 13 εκπροσώπων από την UEFA. Οι άλλες συμοσποδνίες δεν ήταν δυνατό να εμφανίσουν δύο ομάδες τους στον ίδιο όμιλο.

Πριν από την κλήρωση οι εθνικές ομάδες είχαν χωριστεί σε γκρουπ δυναμικότητας, ανάλογα με τη θέση τους στη τελευταία (31/3) κατάταξη της FIFA, εκτός από το Κατάρ, που μπήκε επικεφαλής ως διοργανώτρια χώρα.

Τα τέσσερα γκουπ:

1ο: Κατάρ Βραζιλία, Βέλγιο, Γαλλία, Αργεντινή, Αγγλία, Ισπανία, Πορτογαλία.

2ο: Μεξικό, Ολλανδία, Δανία, Γερμανία, Ουρουγουάη, Ελβετία, ΗΠΑ, Κροατία

3ο: Σενεγάλη, Ιράν, Ιαπωνία, Μαρόκο, Σερβία, Πολωνία, Νότια Κορέα, Τυνησία

4ο: Καναδάς, Σαουδική Αραβία, Ισημερινός, Γκάνα, Καμερούν, Ουαλία ή Ουκρανία ή Σκωτία, Περού ή Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή Αυστραλία, Κόστα Ρίκα ή Νέα Ζηλανδία.

Οι οκτώ όμιλοι

Οι οκτώ όμιλοι της τελικής φάσης του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ (21/11-18/12), όπως προέκυψαν μετά την κλήρωση που έγινε στο Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο της Ντόχα (Doha Convention Center/DECC):

1ος: Κατάρ, Ολλανδία, Σενεγάλη, Ισημερινός

2ος: Αγγλία, ΗΠΑ, Ιράν, ευρωπαϊκό play off (Ουαλία/ Σκωτία-Ουκρανία)

3ος: Αργεντινή, Μεξικό, Πολωνία, Σαουδική Αραβία

4ος: Γαλλία, Δανία, Τυνησία, Αυστραλία/Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή Περού

5ος: Ισπανία, Γερμανία, Ιαπωνία, Κόστα Ρίκα ή Νέα Ζηλανδία

6ος: Βέλγιο, Κροατία, Μαρόκο, Καναδάς

7ος: Βραζιλία, Ελβετία, Σερβία, Καμερούν

8ος: Πορτογαλία, Ουρουγουάη, Νότια Κορέα, Γκάνα

Το πρόγραμμα των αγώνων θα γίνει γνωστό αύριο (2/4), αφού από σήμερα δεν είναι δυνατό να γίνει γνωστό ακριβώς ποια ημέρα και ώρα θα διεξαχθεί ο καθένας από τους αγώνες.

Λίγο νωρίτερα είχε παρουσιαστεί και η μασκότ του Μουντιάλ 2022.

Οι ημερομηνίες

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό, υπάρχει ένας επιπλέον αγώνας, αυτός της τρίτης και τέταρτης θέσης που παίζουν οι δύο ομάδες που ηττούνται στα ημιτελικά, μια μέρα πριν τον μεγάλο τελικό.

Φάση ομίλων: 21 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου

Φάση «16»: 3-6 Δεκεμβρίου

Προημιτελικά: 9 και 10 Δεκεμβρίου

Ημιτελικά: 13 και 14 Δεκεμβρίου

Αγώνας 3ης θέσης: 17 Δεκεμβρίου

Τελικός: 18 Δεκεμβρίου

Το πρώτο Μουντιάλ Χειμώνα, σε Κατάρ, Αραβικό κόσμο και μουσουλμανική χώρα και το τελευταίο με 32 ομάδες

Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του στο Κατάρ, στον αραβικό κόσμο και το πρώτο κύπελλο που θα πραγματοποιηθεί σε μουσουλμανική χώρα.

Το Κατάρ θα είναι το πρώτο Μουντιάλ που θα διεξαχθεί Χειμώνα. Eπιλέχθηκε ως η διοργανώτρια χώρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2022 στις 2 Δεκεμβρίου 2010, ενώ πέντε χρόνια αργότερα, λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών του καλοκαιριού στο Κατάρ, η FIFA αποφάσισε να μεταφέρει το τουρνουά στο χειμώνα παρά το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Θα είναι το δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο που θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στην Ασία μετά τη διοργάνωση του 2002 στη Νότια Κορέα και στην Ιαπωνία. Επιπλέον θα είναι η τελευταία διοργάνωση στην οποία θα συμμετέχουν 32 ομάδες, καθώς στην επόμενη διοργάνωση το 2026 που θα λάβει χώρα στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά οι συμμετέχουσες ομάδες θα αυξηθούν στις 48.

Τα οκτώ στάδια του Μουντιάλ 2022

1.Ντόχα, Khalifa International Stadium (40.000 θέσεις): το μοναδικό στάδιο της χώρας που υπήρχε πριν από την επιλογή της χώρας ως διοργανώτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

2.Aλ-Κορ, Al-Bayt Stadium (60.000 θέσεις): αυτό το στάδιο, με ιδιαίτερη πρόσβαση για τους φιλάθλους (μόνο με λεωφορείο ή ταξί), χτίστηκε με τη μορφή σκηνής Βεδουίνων.

3.Al-Βακράχ, Al-Janoub Stadium (40.000 θέσεις): το σχήμα αυτού του σταδίου είναι εμπνευσμένο από τις γάστρες των ψαρόβαρκων που υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό στις ακτές της Αραβικής Χερσονήσου.

4.Ντόχα, Education City Stadium (40.000 θέσεις): πολύ εύκολη η πρόσβαση, που έχει σχήμα διαμαντιού.

5.Aλ-Ραγιάν, Ahmad Bin Ali (40.000 θέσεις): μια γραμμή μετρό έχει δημιουργηθεί ειδικά για τη σύνδεση της Ντόχα με αυτό το στάδιο που βρίσκεται σε μια από τις πιο ιστορικές πόλεις της χώρας, όχι μακριά από την έρημο.

6.Ντόχα, Al-Thumama (40.000 θέσεις): ο σχεδιασμός του είναι εμπνευσμένος από το «taqiyah», παραδοσιακό ανδρικό κάλυμμα κεφαλής της περιοχής.

7.Ντόχα, 974 (40.000 θέσεις): αυτό το στάδιο κατασκευάστηκε από κοντέινερ και άλλα επαναχρησιμοποιημένα υλικά. Θα αποσυναρμολογηθεί πλήρως μετά το τουρνουά.

8.Λουσάιλ, Lusail Iconic Stadium (80.000 θέσεις): βρίσκεται σε μια πόλη που δημιουργήθηκε ειδικά για το τουρνουά και αυτό το στάδιο θα φιλοξενήσει τον τελικό.

To Μουντιάλ 2022 αποκλειστικά στον ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1 «στήνει κερκίδα» για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη και η καρδιά του βασιλιά των σπορ θα χτυπά μόνο εδώ!

H FIFA ανέθεσε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022, για την Ελλάδα.

Ακολουθώντας τις βασικές αρχές της FIFA, ο ΑΝΤ1 θα προσφέρει υψηλής ποιότητας εμπειρία στους φιλάθλους και ευρεία κάλυψη του Μουντιάλ 2022, το οποίο θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

Ο ΑΝΤ1, παρών στις σημαντικότερες στιγμές του παγκόσμιου αθλητισμού, θα προβάλλει, καθημερινά και δωρεάν, την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, οι τηλεθεατές θα απολαύσουν τουλάχιστον 32 αγώνες (έναρξη, προημιτελικοί, ημιτελικοί, τελικός), ενώ και οι 64 αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022 θα είναι διαθέσιμοι, ζωντανά, μέσα από τις πλατφόρμες του.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ είναι το 22ο στην ιστορία της διοργάνωσης, φιλοξενεί 32 ομάδες και ξεχωρίζει ως το πρώτο που θα πραγματοποιηθεί στη Μέση Ανατολή και θα διεξαχθεί χειμώνα (Νοέμβριος – Δεκέμβριος).

Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι τον τελικό, με συναρπαστικά ματς, το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων σε όλο τον κόσμο.

Ειδήσεις σήμερα:

Μάνος Δασκαλάκης στον ΑΝΤ1: Δεν κρύβω κάτι - Με την Ρούλα Πισπιρίγκου θα μιλήσουμε εκεί που πρέπει (βίντεο)

Λογαριασμοί ρεύματος: το ποσό επιδότησης για τον Απρίλιο

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής