Κοινωνία

Αδελφή Ρούλας Πισπιρίγκου: Να γίνει άρση τηλεφωνικού απορρήτου του Μάνου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αφήνει αιχμές, πετάει υπονοούμενα και εξακολουθεί να στηρίζει τη Ρούλα Πισπιρίγκου.

Την ώρα που η Ρούλα Πισπιρίγκου παραμένει στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ αμίλητη, χωρίς να έχει ομολογήσει, το θρίλερ με τα νεκρά παιδιά από την Πάτρα παίρνει νέες διαστάσεις και παραμένει στην κορυφή της επικαιρότητας. Τις αποκαλύψεις διαδέχονται οι μαρτυρίες και οι εξομολογήσεις ατόμων που έζησαν τα δραματικά γεγονότα.

Η Δήμητρα Πισπιρίγκου, η αδερφή της 33χρονης, που χθες κατήγγειλε με τη μητέρα της, ψευδώς όπως αποδείχθηκε, ότι η κατηγορούμενη κακοποιήθηκε από αστυνομικούς, επανήλθε από την Πάτρα, με μια συνέντευξη φωτιά.

Μιλώντας στο Mega, αναφέρει τα εξής «έχω βάσιμες ενδείξεις για τον ένοχο σε αυτή την υπόθεση και θα δουλέψω, ώστε αυτές οι ενδείξεις να γίνουν αποδείξεις. Αν η Ρούλα είχε κάνει κακό στα παιδιά, θα την είχα σκοτώσει με τα ίδια μου τα χέρια. Η αδερφή μου όμως αγαπούσε και φρόντιζε τα παιδιά. Το έβλεπα με τα μάτια μου. Οι γιατροί προσπάθησαν να τα βοηθήσουν αλλά όχι όλοι οι γιατροί που ασχολήθηκαν με την Τζωρτζίνα» λέει μεταξύ άλλων η Δήμητρα Πισπιρίγκου.

Η Δήμητρα Πισπιρίγκου ρωτήθηκε και για την τελευταία δήλωση του Μάνου Δασκαλάκη, στην οποία δεν ονοματίζει την εν διαστάσει γυναίκα του, αλλά την αναφέρει ως κατηγορούμενη: «Δεν είμαι εγώ κριτής, άλλος είναι ο κριτής και βλέπει. Δηλαδή τόσο καιρό που έλεγε όλα αυτά τα καλά για τη Ρούλα Πισπιρίγκου του είχαμε το πιστόλι στον κρόταφο; Δεν νομίζω. Μίλησα με την Ρούλα γι’ αυτό το θέμα και μου ζήτησε να μην πω το παραμικρό.»

Μάλιστα, η ίδια επιμένει πως πρέπει να γίνει άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, για τον πατέρα των τριών παιδιών, για να διαπιστωθούν οι κινήσεις, οι κλήσεις και οι συνομιλίες που είχε όταν πέθανε η Τζωρτζίνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά – απάτη: Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ έκαναν “φτερά” από τραπεζικό λογαριασμό

Ρούλα Πισπιρίγκου: Παλεύω μόνη μου για την αθωότητα μου

Γυναίκα δικαστής πιάστηκε επ' αυτοφώρω να κλέβει τρόφιμα!