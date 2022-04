Life

“Ελλάδα Έχεις Ταλέντο” - 1ος ημιτελικός: οι μεγάλοι νικητές (εικόνες)

Συναρπαστική βραδιά, με εντυπωσιακές εμφανίσεις. Ποιες ήταν οι επιλογές της Κριτικής Επιτροπής και ποιον φιναλίστ “πέρασε” στον τελικό το τηλεοπτικό κοινό.

Ο 1ος Ημιτελικός του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» ολοκληρώθηκε και ήταν συναρπαστικός αναδεικνύοντας τρεις μεγάλους νικητές, οι οποίοι πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό!

Το Σάββατο 2 Απριλίου, οι Γρηγόρης Αρναούτογλου, Τάκης Ζαχαράτος, Έλενα Χριστοπούλου και Κρυσταλλία Ρήγα, αλλά και ο Νικόλας Ράπτης και ο Σταύρος Σβήγκος υποδέχτηκαν 10 διαγωνιζόμενους και τους απόλαυσαν για ακόμη μία φορά σε ξεχωριστά act.

Οι κριτές επέλεξαν τους καλύτερους 5: την Ευφραιμία Χαλιλοπούλου, τους Christian Wedoy & Melanie Simic, τα Nefelopetra kids, τον Κωνσταντίνο Σαββίδη και τον Δημήτρη Τσίγγο.

Το απευθείας εισιτήριο για τον Τελικό αποφάσισαν να το δώσουν στη συγκλονιστική ερμηνεία της Ευφραιμίας Χαλιλοπούλου και στο παράτολμο act των Christian Wedoy & Melanie Simic.

Τα Nefelopetra kids, ο Κωνσταντίνος Σαββίδης και ο Δημήτρης Τσίγγος τέθηκαν στην κρίση του τηλεοπτικού κοινού το οποίο, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, αποφάσισε με τη θετική του ψήφο να περάσει στον Μεγάλο Τελικό το εντυπωσιακό πεντοζάλι του Δημήτρη Τσίγγου.

Μη χάσετε τον 2ο Ημιτελικό του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», το Σάββατο 9 Απριλίου στις 20:00, που υποδέχεται τους επόμενους 10 διαγωνιζόμενους, οι οποίοι θα ανέβουν στη σκηνή του σόου με σκοπό να διεκδικήσουν την είσοδό τους στον Μεγάλο Τελικό, αλλά και το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ.

