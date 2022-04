Υγεία - Περιβάλλον

Αβοκάντο: ένας πολύτιμος “σύμμαχος” της καρδιάς

Η κατανάλωση ενός αβοκάντο την εβδομάδα, μειώνει κατά πολύ τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου.

Οι άνθρωποι που τρώνε τουλάχιστον δύο μερίδες αβοκάντο την εβδομάδα (κάθε μερίδα είναι μισό αβοκάντο) έχουν μικρότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο σε σχέση με όσους τρώνε αβοκάντο σπάνια ή ποτέ, σύμφωνα με μία νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη που έγινε σε μεγάλο αριθμών ανθρώπων και σε μεγάλο βάθος χρόνου 30 ετών. Η αντικατάσταση ζωικών προϊόντων, όπως βουτύρου, τυριού ή μπέικον, με αβοκάντο σχετίζεται, επίσης, με μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα Λορίνα Πατσέκο της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Journal of the American Heart Association», ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 69.000 γυναίκες 30-55 ετών και 41.700 άνδρες 40-75 ετών, χωρίς καρκίνο, στεφανιαία νόσο ή εγκεφαλικό στην αρχή της μελέτης. Κατά τη διάρκειά της συνέβησαν 9.185 περιστατικά στεφανιαίας νόσου και 5.290 εγκεφαλικά.

Η μελέτη βρήκε ότι όσοι έτρωγαν τουλάχιστον δύο μερίδες μισού αβοκάντο, άρα ένα ολόκληρο αβοκάντο μέσα στην εβδομάδα, είχαν 16% μικρότερο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου και 21% μικρότερο κίνδυνο ειδικότερα για στεφανιαία νόσο. Η αντικατάσταση μίας καθημερινής μερίδας μαργαρίνης, βουτύρου, αυγού, γιαουρτιού, τυριού ή επεξεργασμένου κρέατος όπως το μπέικον, με την ίδια ποσότητα αβοκάντο, σχετιζόταν με μία μείωση κατά 16% έως 22% των καρδιαγγειακών περιστατικών. Από την άλλη πλευρά, η κατανάλωση μισής μερίδας αβοκάντο την ημέρα, αντί για μία ισοδύναμη ποσότητα ελαιολάδου, ξηρών καρπών και άλλων φυτικών ελαίων, δεν είχε κάποιο πρόσθετο όφελος.

Τα αβοκάντο περιέχουν υγιή μονοακόρεστα λίπη, καθώς και άλλα συστατικά που έχουν συσχετιστεί με την καλή καρδιαγγειακή υγεία. Παλαιότερες κλινικές μελέτες έχουν βρει ότι τα αβοκάντο έχουν θετική επίπτωση στους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως η υψηλή χοληστερίνη. Η κατανάλωση αβοκάντο εμφανίζει ανοδική τάση, διεθνώς, τα τελευταία χρόνια.

