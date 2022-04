Αθλητικά

Ολυμπιακός - ΑΕΚ: “Μοιρασιά” στο ντέρμπι

Ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το ντέρμπι Ολυμπιακός-ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 3η αγωνιστική των play off. Οι πρωταθλητές προηγήθηκαν με τον Καρβάλιο στο 30΄, ενώ ισοφάρισε ο Σιμάνσκι στο 43΄.

Με παρόμοιο τακτικό σχηματισμό (4-2-3-1) αλλά την ΑΕΚ να μπαίνει στο γήπεδο πιο επιθετικά, ξεκίνησε το ντέρμπι στο Φάληρο. Στο πρώτο 20λεπτο οι φιλοξενούμενοι είχαν τη μπάλα στην κατοχή τους σε μεγάλο ποσοστό, ενώ απείλησαν άμεσα στο 18΄ με σουτ του Τσούμπερ που εξουδετέρωσε ο Βατσλίκ. Ο Μαρτίνς «διάβασε» το ματς βλέποντας ότι η άμυνα της ΑΕΚ έπαιζε πολύ ψηλά και «σημάδεψε» την πλευρά του Μοχαμαντί ο οποίος συχνά «ξεχνιόταν» στην επίθεση. Από εκεί ο Ολυμπιακός άρχισε να «ενοχλεί» και βρήκε το προβάδισμα ακριβώς στο ημίωρο με τον Μασούρα να βγάζει εξαιρετική ασίστ στον Καρβάλιο και τον Πορτογάλο να σκοράρει από κοντά.

Το γκολ «σόκαρε» την Ένωση που περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο. Όμως, παρά την «ερυθρόλευκη» κυριαρχία η ΑΕΚ ισοφάρισε με κεφαλιά του Σιμάνσκι από κόρνερ του 'Αμραμπατ στο 43΄. Τυχερή οι φιλοξενούμενοι που πήγαν με θετική ψυχολογία στα αποδυτήρια, όχι μόνο επειδή ισοφάρισαν λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, αλλά και γιατί στο 45+2΄ ο Μασούρας είδε τη μπάλα να αποκρούεται πρώτα από τον Στάνκοβιτς και μετά από το δοκάρι.

Δύο κακές αμυντικές μεταβάσεις του Ολυμπιακού προσπάθησε να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ με το ξεκίνημα του Β΄ ημιχρόνου, όμως οι 'Αμραμπατ (48΄) και Ρότα (49΄) αστόχησαν από ευνοϊκή θέση. Ωστόσο, η πιο μεγάλη ευκαιρία ανήκε στους γηπεδούχους με τον Ελ Αραμπί να στέλνει τη μπάλα πάνω στον Στάνκοβιτς, παρότι πλάσαρε με όλη του την άνεση από τα 5 μέτρα.

Στο 85΄ κεφαλιά του Παπασταθόπουλου πέρασε λίγο άουτ κι αυτή ήταν η τελευταία καλή στιγμή του ντέρμπι. Η ΑΕΚ πήρε ένα βαθμό που χρειαζόταν για να παραμείνει στην τρίτη θέση, όμως νιώθει πλέον «καυτή» την ανάσα και του Παναθηναϊκού και του 'Αρη τον οποίο υποδέχεται στην επόμενη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός παραμένει στην κορυφή και μάλιστα αύξησε στους 11 βαθμούς τη διαφορά του από τον δεύτερο, ΠΑΟΚ

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Λαλά, Σισέ, Παπασταθόπουλος, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μαντί Καμαρά (78΄ Τικίνιο), Αγκιμπού Καμαρά, Καρβάλιο (78΄ Φορτούνης), Μασούρας (70΄ Βαλμπουενά), Ελ Αραμπί.

ΑΕΚ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Στάνκοβιτς, Ρότα, Βράνιες, Μήτογλου, Μοχαμάντι, Σιμάνσκι (89΄ Λε Ταλέκ), Κριχόβιακ, Γκαρσία, 'Αμραμπατ (70΄ Μάνταλος), Τσούμπερ (90+3΄ Τάνκοβιτς), Αραούχο

