Κόσμος

Ουκρανία: “Το 90% της Μαριούπολης έχει καταστραφεί”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχός της Βαντίμ Μποϊτσένκο.

Η πολιορκούμενη πόλη – λιμάνι Μαριούπολη στη νοτιοανατολική Ουκρανία έχει καταστραφεί σε ποσοστό “90%” και το “40% των υποδομών της έχει υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές”, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχός της Βαντίμ Μποϊτσένκο.

«Η δυσάρεστη είδηση είναι ότι το 90% των υποδομών της πόλης έχει πληγεί και το 40% μεταξύ αυτών έχει υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, διευκρινίζοντας ότι «Σχεδόν 130.000 κάτοικοι» παραμένουν εγκλωβισμένοι εκεί.

Την ίδια ώρα, η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι 100 Τούρκοι πολίτες περιμένουν ακόμη την επιχείρηση απομάκρυνσής τους από τη Μαριούπολη.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: το διαζύγιο, η “κραυγή” της Τζωρτζίνας και τα “μάγια της πεθεράς” (βίντεο)

Δάσκαλος βίαζε μαθήτριες - Τουλάχιστον 8 εγκυμοσύνες από βιασμούς

O ευρωπαϊκός θρίαμβος της ΑΕΚ στο Καλλιμάρμαρο