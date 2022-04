Αθλητικά

Πέθανε ο Πέταρ Σκάνσι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από τη ζωή μια εμβληματική φυσιογνωμία του παγκόσμιου μπάσκετ. Το πέρασμα του από την Ελλάδα.

Απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του κροατικού μπάσκετ, ο Πέταρ Σκάνσι, ο οποίος είχε διατελέσει και προπονητής του ΠΑΟΚ στο πρώτο μισό της περιόδου 1999-2000.

Ο Σκάνσι μεσουράνησε ως προπονητής από τη δεκαετία του ΄70 έως εκείνη του ΄90. Εργάστηκε, μεταξύ άλλων, στην Γιουγκοπλάστικα (1973-78), Σκαβολίνι (1981-83) και την Εθνική Κροατίας, την οποία οδήγησε το 1992 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης.

Εκείνη η μεγάλη ομάδα, με την απίθανη «φουρνιά» των Ντράζεν Πέτροβιτς, Τόνι Κούκοτς, Ντίνο Ράτζα, Στόγιαν Βράνκοβιτς, Άριαν Κόμαζετς είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στη διοργάνωση, χάνοντας στον τελικό από την πρώτη και αυθεντική Dream Team των ΗΠΑ.

Το 1991 η FIBA τον συμπεριέλαβε στη λίστα με τους 50 κορυφαίους όλων των εποχών.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνεχίζονται οι φονικές μάχες με θύματα αμάχους

Premier League: Η αδιάφορη Κρίσταλ Πάλας σόκαρε την Άρσεναλ

Καιρός: σκόνη, τοπικές βροχές και ζέστη την Τρίτη