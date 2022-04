Πολιτική

Η Σακελλαροπούλου απένειμε τιμητικές διακρίσεις σε εξέχουσες προσωπικότητες (εικόνες)

Επιχειρηματίες και κορυφαίοι επιστήμονες τιμήθηκαν από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Τιμητικές διακρίσεις απένειμε σήμερα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στον Λίνο Αλέξανδρο Σισιλιάνο, καθηγητή Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και κοσμήτορα της Νομικής Σχολής Αθηνών, στον Αλβέρτο Μπουρλά, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer, στην ευεργέτιδα Αλίκη Περρωτή-Κωνσταντοπούλου και στην πρόεδρο του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, Βικτωρία-Μαργαρίτα Καρέλια για την προσφορά στην πατρίδα και το έργο τους στον τομέα που καθένας δραστηριοποιείται. Η τελετή επίδοσης των παρασήμων έλαβε χώρα στην αίθουσα Διαπιστευτηρίων του Προεδρικού Μεγάρου.

Στον κ. Λίνο Αλέξανδρο Σισιλιάνο απενεμήθη το παράσημο του Ανώτερου Ταξιάρχη του Τάγματος του Σωτήρος και στον κ. Αλβέρτο Μπουρλά ο Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Σωτήρος.

Η κ. Αλίκη Περρωτή-Κωνσταντοπούλου, τιμήθηκε με το παράσημο του Ανώτερου Ταξιάρχη του Τάγματος της Ευποιίας και η κ. Βικτωρία-Μαργαρίτα Καρέλια με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Ευποιίας.

Στην προσφώνησή της η κ. Σακελλαροπούλου ανέφερε:

«Με μεγάλη χαρά σας υποδέχομαι στο Προεδρικό Μέγαρο, για να τιμήσουμε τέσσερις σπουδαίους Έλληνες και Ελληνίδες για το έργο τους και την προσφορά τους στην πατρίδα μας. Όλοι τους έχουν σημαντική διαδρομή, ο καθένας στον τομέα του, και έχουν διακριθεί και αναγνωρισθεί τόσο εντός, όσο και εκτός των συνόρων της χώρας μας.

Ο Λίνος Αλέξανδρος Σισιλιάνος, κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος Έλληνας πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο Στρασβούργο. Ασχολείται με πάθος και αφοσίωση, εδώ και πολλά χρόνια, με τον ιδιαίτερο και ευαίσθητο τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ, έχει επίσης διατελέσει επιστημονικός διευθυντής του Ιδρύματος "Αλίκη Μαραγκοπούλου". Το επιστημονικό του έργο στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα είναι αφιερωμένο στο δημόσιο διεθνές δίκαιο, με ιδιαίτερη συμβολή στην προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Ο Αλμπερτ Μπουρλά, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, γνωστός στα πέρατα του κόσμου για την ανάσα που προσέφερε στην ανθρωπότητα, μέσω της ανάπτυξης του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Η πορεία του αποτελεί το χρονικό μιας νίκης της επιστήμης στον τομέα της υγείας, προς όφελος του κοινού καλού. Προερχόμενος από οικογένεια επιζώντων του Ολοκαυτώματος, κατάφερε να υλοποιήσει το όραμά του και να εφαρμόσει επιστημονικές καινοτομίες που οδήγησαν στην ανακάλυψη του εμβολίου, κάνοντας όλη την υφήλιο να πιστέψει ότι το αδύνατο είναι δυνατό.

Η Αλίκη Περρωτή-Κωνσταντοπούλου, η ευεργέτιδα η οποία, με το φιλανθρωπικό της έργο στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης, επέλεξε μια ζωή κοινωνικής προσφοράς προς τους συνανθρώπους μας. Απέδειξε ότι η ζωή έχει μεγαλύτερη αξία όταν προσφέρουμε, συνδράμουμε και συμπαραστεκόμαστε στον πιο αδύνατο, σε αυτόν που έχει ανάγκη. Μια μόνιμη εθελόντρια, σε έναν αγώνα ανιδιοτελούς πορείας, που την χαρακτηρίζει η αγάπη για τον άνθρωπο. Στο πρόσωπό της, τιμάμε και τον πατέρα της, ευεργέτη Θεόδωρο Κωνσταντόπουλο, του οποίου το όνομα συνδέθηκε με το ομώνυμο νοσοκομείο της Νέας Ιωνίας.

Η Βικτωρία-Μαργαρίτα Καρέλια, πρόεδρος της Καπνοβιομηχανίας και του κοινωφελούς Ιδρύματος "Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια", που συστάθηκε το 1993 προκειμένου να ενισχύσει και να προωθήσει δραστηριότητες στον πολιτισμό, την κοινωνική αρωγή και τη λαϊκή παράδοση. Παράλληλα, υπήρξε και στυλοβάτης του Λυκείου Ελληνίδων, καθώς, όπως η ίδια έχει πει, το ταξίδι μέσα στην πολιτιστική μας κληρονομιά έγινε ένα με το ταξίδι της ζωής της. Και κατέληξε, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία ενός ξεχωριστού μουσείου, στο οποίο στεγάζεται η συλλογή της από ελληνικές παραδοσιακές ενδυμασίες. Κύριε Σισιλιάνο, κύριε Μπουρλά, κυρία Περρωτή-Κωνσταντοπούλου, κυρία Καρέλια, σας ευχαριστούμε ολόψυχα για όλα όσα έχετε προσφέρει στην πατρίδα μας. Σας ευχαριστούμε για το έργο σας, που μας έχει κάνει υπερήφανους. Οι τιμητικές διακρίσεις, που έχω τη χαρά να σας απονείμω, αποτελούν ένα ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης της προσφοράς σας».

Ο κ. Σισιλιάνος λόγω και της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ευχαρίστησε συγκινημένος για τη διάκριση και αναφέρθηκε στη στήριξη που παρέχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε μια περίοδο κρίσης θεσμών και βεβαίως της ουκρανικής κρίσης.

Ο κ. Μπουρλά τόνισε ότι καμία από τις διακρίσεις που έχει λάβει δεν έχει την ίδια θέση στην καρδιά του με αυτήν τη διάκριση, υπογράμμισε τη μεγάλη προσφορά της επιστήμης συνολικά και τόνισε ότι αισθάνεται ιδιαίτερα τυχερός που βρέθηκε σε αυτή τη θέση και μπόρεσε να προσφέρει.

Το παράσημο εκ μέρους της Αλίκης Περρωτή-Κωνσταντοπούλου παρέλαβε η εγγονή της Θεοδώρα Πικρού-Βαλεντή κάνοντας λόγο για μια ένδειξη αναγνώρισης στη μεγάλη προσφορά της κ. Περρωτή-Κωνσταντοπούλου κυρίως στους τομείς της παιδείας και της υγείας. Όπως μάλιστα τόνισε η εγγονή της, δίνει το παράδειγμα στους νέους να προχωρήσουν δυναμικά και να μην ξεχνάμε να προσφέρουμε στην πατρίδα και στους συνανθρώπους μας.

«Το να προσφέρεις είναι πολύ πιο ωραίο και μαγευτικό από το να εισπράττεις», είπε παραλαμβάνοντας τη δική της τιμητική διάκριση η κ. Βικτωρία-Μαργαρίτα Καρέλια.

