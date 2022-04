Κοινωνία

Αττική: Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε εξαρτήματα αυτοκινήτων (εικόνες)

Πώς δρούσαν και τι βρέθηκε στην κατοχή τους

Συνελήφθησαν πρωινές ώρες χθες, Τρίτη 5 Απριλίου 2022, στον Άλιμο, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, δύο (2) άτομα, μέλη εγκληματικής ομάδας που διέπραττε κλοπές εξαρτημάτων αυτοκινήτων.

Την υπόθεση χειρίστηκε προανακριτικά η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα, της εγκληματικής οργάνωσης και των διακεκριμένων κλοπών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Όπως εξακριβώθηκε από την έρευνα, οι ανωτέρω είχαν συγκροτήσει, τουλάχιστον από τις αρχές Μαρτίου του τρέχοντος έτους, εγκληματική ομάδα που προέβαινε στην κλοπή εξαρτημάτων από σταθμευμένα οχήματα, συγκεκριμένης μάρκας, σε περιοχές των νοτίων προαστίων της Αττικής (Άλιμος, Αργυρούπολη, Γλυφάδα, Ηλιούπολη).

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της συμμορίας κινούνταν συνήθως βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες προς αναζήτηση οχημάτων σε περιοχές των νοτίων προαστίων της Αττικής. Αφού τα εντόπιζαν, με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού προέβαιναν στη διάρρηξή τους και στην αφαίρεση από το εσωτερικό τους οργάνων και εξαρτημάτων.

Εξιχνιάστηκαν είκοσι δύο (22) περιπτώσεις κλοπών εξαρτημάτων αυτοκινήτων.

Τι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στις έρευνες

Στο πλαίσιο ερευνών στις κατοικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πλήθος εξαρτημάτων - ανταλλακτικών οχημάτων και διαρρηκτικά εργαλεία, ενώ παράλληλα κατασχέθηκε και το όχημα που χρησιμοποιούσαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα, για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας, συνεχίζεται".

