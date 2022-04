Κοινωνία

Φόρουμ Δελφών - Κεραμέως: Χαράσσουμε εκπαιδευτική πολιτική με το βλέμμα στραμμένο στο 2040

Η Υπουργός Παιδείας στο Φόρουμ των Δελφών για τη μεταρρύθμιση στην παιδεία.

Στις μεταρρυθμίσεις "που εξοπλίζουν τους μαθητές με τα απαραίτητα εφόδια για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος" καθώς και "τις βασικές καινοτομίες" που εισάγει το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο για τα Πανεπιστήμια, αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, στη συζήτηση με τον Αμερικανό οικονομολόγο, Jeffrey Sachs, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Ειδικότερα, η κ. Κεραμέως τοποθετήθηκε για την καλλιέργεια ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων, μέσω των Εργαστήριων Δεξιοτήτων, όπου διδάσκονται, για παράδειγμα, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η κλιματική αλλαγή, ο αλληλοσεβασμός και η ρομποτική.

«Χαράσσουμε εκπαιδευτική πολιτική με το βλέμμα στραμμένο στο 2040», δήλωσε η κ. Κεραμέως, αναφέρει η ανακοίνωση, «προετοιμάζουμε τα παιδιά μας για το αύριο, φροντίζοντας σήμερα να μην αποκτούν μόνο γνώσεις αλλά και να εξοπλίζονται με πολύτιμες δεξιότητες, να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, να προσαρμόζονται εύκολα, να στέκονται κριτικά απέναντι στις πληροφορίες, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες».

Επίσης, υπογράμμισε την "άμεση διασύνδεση της εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας", μέσα από, για παράδειγμα, τον "εκσυγχρονισμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και στον προσδιορισμό των προσφερόμενων ειδικοτήτων στη βάση των αναγκών της κοινωνίας και της οικονομίας, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο". Επισήμανε το παράδειγμα του Δημόσιου ΙΕΚ της Κοζάνης, στο οποίο παρέχεται ειδικότητα Τεχνικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας "ακριβώς επειδή η ειδικότητα αυτή θα υπάρχει σε ολοένα μεγαλύτερη ζήτηση στην ευρύτερη περιοχή λόγω της απολιγνιτοποίησης".

Μια τρίτη θεματική ήταν "η ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση". «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν μένει πίσω, καθώς ο κόσμος αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς», τόνισε η Νίκη Κεραμέως, σημειώνοντας την καθολική πρόσβαση στη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, καθώς πλέον τα παιδιά φοιτούν στο Νηπιαγωγείο από τα 4 χρόνια τους (αντί από τα 5 χρόνια) στο 100% των Δήμων. Η κ. Κεραμέως στάθηκε επίσης στο παράδειγμα του voucher για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού που έχει δοθεί σε πάνω από 500.000 νέους στη βάση οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, για την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση.

Τέταρτη θεματική ήταν "η προώθηση της αυτονομίας και της αξιολόγησης". Η υπουργός αναφέρθηκε "στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών δομών, ώστε περισσότερες αποφάσεις να λαμβάνονται σε επίπεδο σχολείων και πανεπιστημίων" και όχι σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης.

Τέλος, η κ. Κεραμέως μίλησε για την "εξωστρέφεια". «Το εκπαιδευτικό μας σύστημα και ιδιαίτερα τα πανεπιστήμιά μας αγκαλιάζουν τη διεθνοποίηση», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι στην κατεύθυνση αυτή «δίνουμε πολύ μεγαλύτερη ευελιξία στα Πανεπιστήμιά μας να αναπτύξουν συνέργειες με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως για παράδειγμα με τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο».

Η συζήτηση επικεντρώθηκε και στο προωθούμενο νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που στόχο έχει την ενίσχυση της ποιότητας και λειτουργικότητας των ΑΕΙ και της σύνδεσής τους με την κοινωνία. Η κ. Κεραμέως επισήμανε δύο κομβικά σημεία του νέου νομοσχεδίου. Πρώτον, η δημιουργία του προγράμματος κινητικότητας φοιτητών μεταξύ ΑΕΙ («ελληνικό Erasmus») και η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από άλλα τμήματα στοχεύουν στην διεύρυνση των ακαδημαϊκών οριζόντων των φοιτητών μας. Δεύτερον, "την ενίσχυση της διασύνδεσης των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας μέσω της δημιουργίας ενός σύγχρονου πλαισίου για την πρακτική άσκηση των φοιτητών και την εισαγωγή του θεσμού των βιομηχανικών διδακτορικών".

