Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας - Παραμέληση ανηλίκων: Παιδιά ζούσαν με κατσαρίδες και ποντίκα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φρίκη πίσω από τις κλειστές πόρτες για τρία αδελφάκια.Τι λέει ο Πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστας Γιαννόπουλος.

Τρία παιδιά μεταξύ τριών και εννέα ετών βρέθηκαν να ζουν υπό συνθήκες «φρικτής παραμέλησης», ανακοίνωσε το Χαμόγελο του Παιδιού, σε μία καταγγελία που σοκάρει.

«Ζούσαν με κατσαρίδες και ποντίκια και μάλλον έχουν πληγές από αυτά», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση του Οργανισμού στο Twitter.

O πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, ερωτηθείς για την υπόθεση αυτή, ανέφερε τα εξής στο ΑΠΕ ΜΠΕ: «Πρόκειται για τρία παιδιά ελληνικής καταγωγής. Η μητέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, κακοποιούσε και τον πατέρα. Έπειτα από καταγγελία, τα παιδιά μεταφέρθηκαν με εντολή της Εισαγγελίας στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα.

Οι άνθρωποι του Χαμόγελου του Παιδιού μεταφέρουν αυτή τη στιγμή τα παιδιά σε νοσοκομείο προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους και να λάβουν τις πρώτες βοήθειες».

Συμβαίνει τώρα: μετά από αναφορά του @hamogelo από τον Φεβρουάριο βρέθηκα παιδιά 3,4 και 9 χρονών σε φρικτή παραμέληση , ζούσαν με κατσαρίδες και ποντίκια και μάλλον έχουν πληγές από αυτά, οι άνθρωποι μας τους προσφέρουν την φροντίδα και μεταφέρονται στο νοσοκομείο ΚΓ

— Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) April 7, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμοί στην Θήβα: Τι λέει ο Άκης Τσελέντης

Καιρός: Αποπνικτική ατμόσφαιρα με ζέστη και σκόνη την Παρασκευή

Κορονοϊός: δεκάδες νεκροί και 10858 κρούσματα την Πέμπτη