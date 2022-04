Αθλητικά

Κατάταξη UEFA: Πλησίασε επικίνδυνα η Τσεχία

Στο «κόλπο» για την πολύτιμη 15η θέση και η Νορβηγία με την Μπόντο Γκλιμτ που έκανε νέα μεγάλη νίκη αυτή τη φορά επί της Ρόμα.

Το γκολ του Τραορέ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα της Φέγενορτ με τη Σλάβια (3-3), εκτός απ’ την ισοπαλία που χάρισε στην ομάδα της Πράγας, προσέφερε στην 200 βαθμούς στην Τσεχία στο ranking της UEFA και (απ’ τη στιγμή που ηττήθηκε ο ΠΑΟΚ στη Μασσαλία) της έδωσε τη δυνατότητα να μειώσει στους 400 βαθμούς την απόστασή της απ’ την Ελλάδα, στη μεγάλη «μάχη» για την 15η θέση.

Στο όλο... κόλπο, της πολύτιμης 15ης θέσης (που βγάζει 5 ομάδες στα Κύπελλα Ευρώπης από την αγωνιστική περίοδο 2023/24, μπήκε πλέον και η Νορβηγία που «σκαρφάλωσε» τρεις θέσεις μετά τη νέα νίκη της Μπόντο Γκλιμτ επί της Ρόμα (2-1) κι έφτασε στη 17η, ούσα 950 βαθμούς μακριά απ’ την Ελλάδα.

