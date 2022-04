Κοινωνία

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος δήλωσε έγγαμος και χήρος στο Δικαστήριο

Διεκόπη για τις 12 Απριλίου η δίκη του πιλότου που κατηγορείται για τον φόνο της 20χρονης συζύγου του. Γιατί δεν παρέστησαν οι γονείς της Καρολάιν.

«Έγγαμος και χήρος» δήλωσε στο δικαστήριο ο Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος δίνοντας τα στοιχεία του, κατά την έναρξη της δίκης του για την δολοφονία της 20χρονης συζύγου του Καρολάιν Κράουτς.

Η πλευρά του κατηγορούμενου προσήλθε στο ΜΟΔ με αίτημα διακοπής, που διατύπωσε αμέσως μετά την κλήρωση των ενόρκων.

Ο 34χρονος πιλότος οδηγήθηκε λίγο μετά τις εννέα το πρωί στη δικαστική αίθουσα και κάθισε στο εδώλιο του κατηγορουμένου από όπου, αφού δήλωσε τα στοιχεία του, άκουσε από την Εισαγγελέα Έδρας το κατηγορητήριο με προσοχή και κοιτάζοντας την εισαγγελική λειτουργό στα μάτια.

Η μητέρα και ο πατέρας της 20χρονης Καρολάιν δε βρέθηκαν στο δικαστήριο, εκπροσωπήθηκαν από τον δικηγόρο Θανάση Χαρμάνη και δήλωσαν παράσταση πολιτικής αγωγής. «Ο κ. Κράουτς έχει κινητικά προβλήματα και αδυνατεί να μετακινηθεί. Η μητέρα της ήθελε πολύ να παρευρεθεί αλλά οι γιατροί δεν της επέτρεψαν για να μην κλονιστεί η υγεία της», ανέφερε ο νομικός παραστάτης της οικογένειας. Το δικαστήριο έκανε δεκτό και το αίτημα του Φιλοζωικού Σωματείου Μαραθώνα για να παρασταθεί ως πολιτική αγωγή για τη θανάτωση της σκυλίτσας της Καρολάιν.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο προχώρησε στην κλήρωση των ενόρκων και τις τρεις γυναίκες δικαστές συμπλήρωσαν στην έδρα τέσσερις ένορκοι, δυο άνδρες και δυο γυναίκες.

Η δίκη διεκόπη για τις 12 Απριλίου.

