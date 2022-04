Πολιτική

Δένδιας: Εκτός πραγματικότητας κάθε πρόσκληση για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο

Ο ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι οι υπεύθυνοι για τα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία πρέπει να λογοδοτήσουν και επανέλαβε το αυξημένο ελληνικό ενδιαφέρον για τη Μαριούπολη.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, αναφερόμενος στις θηριωδίες που φέρονται να διέπραξαν τα ρωσικά στρατεύματα σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, δήλωσε ότι «οι υπεύθυνοι των εγκλημάτων αυτών πρέπει να λογοδοτήσουν. Για τον λόγο αυτό καλέσαμε για την άμεση διερεύνηση των εγκλημάτων και την τιμωρία των υπευθύνων».

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας δείχνει το βάθος που θα έχει το εγχείρημα στήριξης της μαρτυρικής Μαριούπολης που αποτελεί μια από τις κοιτίδες του ελληνικού στοιχείου στην Ουκρανία, «Το ενδιαφέρον μας για την Μαριούπολη δεν εξαντλείται στην όποια ανακούφιση μπορούμε να προσφέρουμε στους κατοίκους της κατά τη διάρκεια των πολεμικών συγκρούσεων» και προσθέτει ρητά, στη συνέντευξη του στο cnn.gr, «Είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε την πόλη και στη συνέχεια, με πρώτο συμβολικό βήμα την ανοικοδόμηση του μαιευτηρίου της, όπως εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης».

Ανοίγοντας την ατζέντα των εθνικών θεμάτων ο κ. Δένδιας ξεκαθαρίζει ότι, «Ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο και η αποκήρυξη κάθε μορφής αναθεωρητισμού καθίστανται περισσότερο από ποτέ άλλοτε επιτακτικές ανάγκες με στόχο την ειρηνική επίλυση των διαφορών και τη μείωση των εντάσεων στη ευρύτερη περιοχή».

Προσδιορίζοντας δε, τις συντεταγμένες της εξωτερικής πολιτικής σημειώνει ότι, «Για μας, οι βασικοί στόχοι της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής παραμένουν σταθεροί και απόλυτοι: σεβασμός της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών».

Σε ότι αφορά δε, στο επαναλαμβανόμενο προσκλητήριο της Άγκυρας για συνεργασία στην αξιοποίηση του φυσικού πλούτου του Αιγαίου, απαντά χωρίς περιστροφές, «Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι μια πολιτική αρχών, οι οποίες απορρέουν από το σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο. Και αυτές τις αρχές θα συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε και να εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα. Υπό την έννοια αυτή, οποιαδήποτε πρόταση για "συνεκμετάλλευση" είναι εκτός πραγματικότητας».

