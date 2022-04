Καιρός

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγώνα δρόμου

Σε ποιους δρόμους θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιήσει η ΕΛ.ΑΣ την Κυριακή (10/4) στην Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου με την επωνυμία «KALLITHEA RUN 2022».

Ειδικότερα κατά τις ώρες 06.00-13.00, στην περιοχή Δήμου Καλλιθέας θα πραγματοποιηθεί:

-Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ελ. Βενιζέλου (Λ. Θησέως), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Χαροκόπου και της Λ. Ποσειδώνος (Παλαιά Παραλιακή) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

-Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, στην οδό Ελ. Βενιζέλου (Λ. Θησέως), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φιλαρέτου και Μαντζαγριωτάκη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

