Πισπιρίγκου: Ψάχνει τεχνικό σύμβουλο για τη διαδρομή της κεταμίνης

Ο δικηγόρος της 33χρονης μίλησε στον ΑΝΤ1 για τη στάση της απέναντι στην εκταφή της κόρης της για το τάμπλετ, τις καταθέσεις Δασκαλάκη και την υπεράσπισή της.

«Δηλώνει απόλυτη στην αθωότητά της, δεν έχει αφήσει περιθώριο να σκεφτεί κανένας κάτι άλλο», δήλωσε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Κωνσταντίνος Ζάρδας.

«Της αναφέραμε ότι θα ερευνηθούν κινητά τηλέφωνα, ότι ζητήθηκε να δώσει κωδικούς για να γίνουν πιο γρήγορα και είπε: ‘βεβαίως, ό,τι χρειαστεί για να φανεί η αλήθεια πιο γρήγορα’», είπε κληθείς να σχολιάσει την αντίδραση της 33χρονης στην εισαγγελική εντολή για ανάσυρση του τάμπλετ της Τζωρτζίνας από τον τάφο της.

Ειδικά για τη συσκευή μετέφερε εκ μέρους της ότι, «είχε παιδικά παιχνίδια, βίντεο του Σεφερλή και τραγούδια».

Ερωτηθείς για τη φήμη ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου δεν σιτίζεται, απάντησε πως πρόκειται για παρερμηνεία, αφού έχει όντως χάσει κάποια κιλά λόγω στεναχώριας, «αλλά δεν τίθεται θέμα άρνησης σίτισης».

Για την κατάθεση του Μάνου Δασκαλάκη και τη δήλωσή του ότι «θέλει μισή ώρα στο κελί της Πισπιρίγκου», ο νομικός είπε πως, δεν την έχει δει και δεν της την έχει μεταφέρει και σημείωσε πως «δεν είναι καθόλου κακά αυτά που έχει καταθέσει ο Δασκαλάκης για την πελάτισσά μου, ότι ήταν υποδειγματική μητέρα».

Ενώ ειδικότερα για την αντίδραση της 33χρονης στις καταθέσεις του συζύγου της είπε πως, «δεν θέλει να ασχοληθεί η υπεράσπισή της με τα όσα καταθέτει ο Δασκαλάκης», ενώ έχει δοθεί «σαφής εντολή της να απευθυνθούμε σε ιατρικές πηγές για να βρεθεί το πού βρέθηκε η κεταμίνη» και για το λόγο αυτόν, έκανε γνωστό πως αναζητείται τεχνικός σύμβουλος, καθώς «μόνο ιατρικές πηγές μπορούν να βοηθήσουν στην υπεράσπισή της».

Τέλος, ο νομικός είπε πως, δεν γνωρίζει και δεν συζητά μαζί της τίποτε σχετικά με τους θανάτους των δύο παιδιών, εκτός των όσων περιλαμβάνονται στη δικογραφία για το θάνατο της Τζωρτζίνας.

