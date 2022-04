Κοινωνία

“Τότε, γιατί μαμά; Γιατί τον σκότωσαν;”

Συγκίνηση και ερωτήματα που δεν πρέπει να μείνουν αναπάντητα, για έναν θάνατο που προκάλεσε ανείπωτο πόνο και είχε μια σειρά από οδυνηρές συνέπειες.

Συγκλονίζει η σύζυγος του αδικοχαμένου Στέλιου Μπουσδούκου, που σκοτώθηκε σε τροχαίο τον Ιανουάριο του 2022.

Σε επιστολή που έστειλε στους βουλευτές της Φθιώτιδας, αναφέρει τα εξής:

"Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου του νομού Φθιώτιδας, 5 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 19:17 ο χρόνος σταμάτησε για πάντα για μένα και τον ανήλικο γιο μου.

Ένας ηλικιωμένος κύριος, λένε μάλιστα πως υπέφερε από κάποιας μορφής άνοια, γυρίζοντας στο σπίτι του με την σύζυγό του, στέρησε για πάντα το χαμόγελό μας.

Έκοψε στα 39 του μόλις χρόνια το νήμα της ζωής του άντρα μου, ο οποίος γύριζε από το μεροκάματο, που με κόπο έβγαζε, για να συντηρήσει την οικογένειά μας.

Από εκείνη τη μέρα χάθηκε ο ήλιος μας ,το στήριγμά μας και κάθε νύχτα που ξαπλώνω να κοιμηθώ ακούω το γιο μας να με ρωτάει:

- Γιατί μαμά;

-..........

-Μαμά σου μιλάω....γιατί να το κάνουν αυτό στο μπαμπά;

-...........

-Που έφταιξε ο μπαμπάς μαμά;

-Πουθενά παιδί μου!

-Τοτε γιατί μαμά; Γιατί τον σκότωσαν;

Αφού δεν έφταιξε πουθενά γιατί τον σκότωσαν;

-............σταμάτησα πάλι να μιλάω όχι γιατί δεν είχα δύναμη, αλλά γιατί δεν ήξερα τι να του απαντήσω!

Και τι να του πω;

Πως δυστυχώς οι νόμοι είναι έτσι;

Πως θεωρούμε έγκλημα μόνο όταν ένας άνθρωπος κρατάει μαχαίρι και πιστόλι;

Γιατί ο κόσμος ξεχνάει;

Γιατί ο πολιτικός κόσμος ασχολείται με τα άλλα τα "σοβαρά" ;

Πως πάντα τη πληρώνει ο αθώος;

Πως ο κανόνας του παιχνιδιού είναι να πονάνε κάποιοι για τα λάθη άλλων;

Προτίμησα να μη του πω τίποτα να μη βάλει μίσος μέσα του και θυμό.

Προσπάθησα να επαναφέρω τη σκέψη μου στη πραγματικότητα......να ξανά στα αυτιά μου ένα ακόμη ΓΙΑΤΊ!!!

-Γιατι να οδηγάει αυτός ο άνθρωπος μαμά;

Τελικά καταλαβαίνει περισσότερα απ' όσα νόμιζα!

-Γιατί του το επέτρεπαν παιδί μου!

-Ποιοι του το επέτρεπαν μαμά;

-...........ξανά σιωπή ξανά απορροφημένη στις σκέψεις μου!

-Μαμά σε ρωτάω ποιοι του το επέτρεπαν;

Που είναι όλοι αυτοί τώρα μαμά να δουν πόσο πονάω;

Να με κοιτάξουν στα μάτια και να μου πουν πως πρέπει να ζω χωρίς τον μπαμπά μου γιατί εμείς αδιαφορήσαμε γιατί εμείς το επιτρέψαμε;

Που είναι όλοι αυτοί τώρα μαμά;

Σήμερα , λίγο πριν τελειώσω αυτό το γράμμα που βγαίνει από καρδιάς διάβασα πως ακόμα μια άτυχη γυναίκα έπεσε θύμα του ίδιου του ηλικιωμένου συζύγου της που κρατούσε το "όπλο" στα χέρια του , το αυτοκίνητό του δηλαδή με το νόμιμο και σε ισχύ δίπλωμα οδήγησης. Πριν λίγο καιρο ήταν ένας ακόμη νέος και μετά μια ακόμη έφηβη.

Σας παρακαλούμε δείτε τους νόμους λίγο πιο σοβαρά..... αλλάξτε τους!!!

Είναι εγκληματικο να οδηγούν ηλικιωμένοι και ακατάλληλοι άνθρωποι!

Τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβετε ότι γίνονται ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ;

Ότι φεύγουν άνθρωποι άδικα;

Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο επόμενος δυστυχώς....σας παρακαλώ κάντε να μην υπάρξει επόμενος!!!

Ασχοληθείτε με την αλλαγή επιτέλους, του νομοθετικού πλαισίου που επιτρέπει την οδήγηση ακόμη και σε αυτές τις ηλικίες.

Ρίξτε φως στον τρόπο που ανανεώνονται άδειες οδήγησης στους ηλικιωμένους και επιτέλους απαγόρευστε τις μετά από κάποια ηλικία!

Ξέρω πως ο Στέλιος δεν θα γυρίσει πίσω, αλλά και μια ζωή να σωθεί με την δημόσια έκκλησή μου θα νιώθω ο πιο τυχερός άνθρωπος στη γη.

Με εκτίμηση

Φωτεινή Κρυστάλλη,

σύζυγος Στέλιου Μπουσδούκου

Πηγή: lamiareport.gr





