Οικονόμου - Φυσικό αέριο: αξιοποίηση των δυνητικών κοιτασμάτων σε Κρήτη και Ιόνιο

Ξεχωριστή στρατηγική προτεραιότητα τα κοιτάσματα σε Κρήτη και Ιόνιο, οι ΑΠΕ και οι διασυνδέσεις μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση.

«Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι υπάρχει σαφής πρόθεση διερεύνησης της δυνατότητας αξιοποίησης των δυνητικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Κρήτη και στο Ιόνιο. Η αξιοποίηση των όποιων κοιτασμάτων ενέχει διαστάσεις τεχνικές και οικονομικές, οι οποίες έχουν τεθεί υπό νέο πρίσμα στην πραγματικότητα μετά τη ρωσική εισβολή» τόνισε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Παραπολιτικά», ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

«Τα κοιτάσματα αυτά, μαζί με τις ΑΠΕ και τις διασυνδέσεις, συνιστούν μια ξεχωριστή στρατηγική προτεραιότητα σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση του ενεργειακού μας μείγματος. Να είναι όλοι σίγουροι ότι αθόρυβα και αποτελεσματικά κάνουμε όσα πρέπει, ώστε να προσφέρουμε ασφάλεια και σταθερότητα στους Έλληνες και τις Ελληνίδες» πρόσθεσε σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση είναι σε φάση ταχείας αξιοποίησης των ενεργειακών κοιτασμάτων και τις επόμενες μέρες ο πρωθυπουργός θα προβεί σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις για το ζήτημα αυτό.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια και το φαινόμενο της κερδοσκοπίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αφού επισήμανε ότι οι κρίσεις ακρίβειας είναι διεθνείς και εισαγόμενες ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ανεχθεί καμιά απόπειρα κερδοσκοπίας, σε κανένα επίπεδο και από κανέναν. «Αυτό άλλωστε μπορούν να το διαπιστώσουν όλοι. Γίνονται έλεγχοι και επιβάλλονται πρόστιμα. Παράλληλα, είναι γνωστή η δέσμευση του πρωθυπουργού για φορολόγηση στο 90% των όποιων υπερκερδών προσδιοριστούν από τη ΡΑΕ στην αγορά ενέργειας. Έχουμε το θεσμικό οπλοστάσιο, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και την ισχυρή πολιτική βούληση να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να επιβαρύνει περαιτέρω την, ήδη, δύσκολη κατάσταση» είπε.

Σε ερώτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες και τους εκλογικούς στόχους της ΝΔ υπογράμμισε ότι το απόλυτο ζητούμενο είναι η σταθερότητα και η αποτελεσματική διακυβέρνηση. «Και αυτά δεν πρέπει να διακυβευθούν επ' ουδενί» δήλωσε.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τόσο κοντόφθαλμος που υποτάσσει το εθνικό συμφέρον και το δημόσιο αγαθό σε ό,τι θεωρεί δικό του όφελος. Η πατρίδα και οι περιστάσεις επιβάλλουν ισχυρές, συμπαγείς και υπεύθυνες κυβερνήσεις. Κυβερνήσεις που να μπορούν να ενσωματώσουν και να αξιοποιήσουν ευρύτερες δυνάμεις, όπως ήδη κάνει η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, χρειάζονται πολιτικούς που μπορούν να σηκώσουν το βάρος της αλήθειας και να λάβουν ορθές αποφάσεις» ανέφερε ο κ. Οικονόμου συμπληρώνοντας ότι το τραύμα του 2015 είναι τόσο βαρύ και πρόσφατο που δεν αφήνει περιθώρια για δεύτερες σκέψεις.

