Τεχνολογία - Επιστήμη

Τσαντίρης για Μαλένα: δηλητηρίαση ή ασφυξία είναι πιθανές αιτίες θανάτου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απαντά ο πραγματογνώμονας στον ΑΝΤ1 μετά την νέα εντολή για ιατροδικαστική έκθεση για τους πρώτους δύο θανάτους παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη – Πισπιρίγκου.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε την Δευτέρα ο ιατροδικαστής Σωκράτης Τσαντίρης, ο οποίος είχε διοριστεί από το δικαστήριο ως πραγματογνώμονας για την ανεύρεση των αιτίων θανάτου της μικρής Μαλένας, του ενός εκ των τριών νεκρών κοριτσιών της οικογένειας Δασκαλάκη – Πισπιρίγκου και πρώτου κατά σειρά που έφυγε από την ζωή.

Κληθείς να σχολιάσει την εντολή των εισαγγελικών αρχών για νέα ιατροδικαστική εξέταση τόσο για την Μαλένα όσο και για την Ίριδα, ο κ. Τσαντίρης αποκρίθηκε πως «ήταν αναμενόμενη, σωστή και απαραίτητη ενέργεια, υπό το πρίσμα των νέων γεγονότων».

Όπως επεσήμανε, «ο νέος πραγματογνώμονας έχει βιολογικό υλικό που έχει διασωθεί, έχει τα δεδομένα που υπήρχαν από τις προηγούμενες εξετάσεις και θα μπορέσει να βγάλει συμπέρασμα».

«Μετά από την ξεκάθαρη ιατρική πράξη που αφορά στην Τζωρτζίνα και στην ανεύρεση της κεταμίνης, μετά από αυτό το θετικό εύρημα που δείχνει εγκληματική πράξη για την Τζωρτζίνα, πρέπει να ερευνηθούν ξανά οι θάνατοι και των άλλων δύο παιδιών», είπε ο κ. Τσαντίρης.

«Εάν υπάρχουν ευθύνες και μια λάθος διάγνωση, τότε να αποδοθούν και αυτές», είπε απαντώντας στο ερώτημα του Νίκου Χατζηνικολάου, κατά πόσον η νέα εντολή για έρευνα σημαίνει πως υπήρξαν λάθη στις προηγούμενες και κατά πόσον μπορεί κάποιο στοιχείο από τους πρώτους δύο θανάτους, που μπορεί να υποδείκνυε δολοφονία, να είχε διαφύγει από τους ιατροδικαστές.

Σχετικά με τον θάνατο της Μαλένας, ο κ. Τσαντίρης είπε πως «ο θάνατος αυτός μπορεί να έχει επέλθει είτε από δηλητηρίαση είτε από ασφυξία. Υπάρχει διαθέσιμο βιολογικό υλικό. Μπορεί ο θάνατος και της Μαλένας να έχει γίνει από δηλητηρίαση, μπορεί και με άλλον τρόπο. Ξέρετε, ένας δράστης δεν είναι απαραίτητο να έχει ακολουθήσει τον ίδιο τρόπο θανάτου».

Παρακολουθήστε όσα είπε στον ΑΝΤ1 ο ιατροδικαστής, αλλά και τα σχόλια για την πολύκροτη υπόθεση του «πρύτανη» του αστυνομικού ρεπορτάζ, Πάνου Σόμπουλου, καθώς και του ποινικολόγου Μιχάλη Δημητρακόπουλου:





Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Νονός Μαλένας: τι λέει για τη σχέση του με τη Ρούλα Πισπιρίγκου

Κεφαλονιά: 17χρονος μαθητής ο νεαρός που απανθρακώθηκε σε τροχαίο (βίντεο)

Οικονόμου - έκτακτο επίδομα: πότε θα καταβληθεί στους δικαιούχους