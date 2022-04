Οικονομία

Βενζινάδικο - Αττική: Κρυφές δεξαμενές με λαθραία καύσιμα (εικόνες)

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αττική. Τι εντόπισαν οι Αρχές.

Σε τρεις συλλήψεις, δύο Ελλήνων και ενός αλλοδαπού, προχώρησε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας που εντόπισε, χθες, Δευτέρα 11 Απριλίου, σε περιοχή της Αττικής, πρατήριο υγρών καυσίμων, το οποίο διοχέτευε στην αγορά λαθραία καύσιμα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το πρατήριο διατηρούσε δύο κρυφές υπόγειες δεξαμενές με λαθραία καύσιμα, καθώς και ειδικό μηχανισμό παραβίασης του συστήματος εισροών και εκροών, με σκοπό την εξαγωγή των καυσίμων από αυτές και την πώλησή τους σε ανυποψίαστους καταναλωτές.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για, κατά περίπτωση, παραβάσεις των νομοθεσιών του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, Οργάνωσης της Αγοράς Πετρελαιοειδών και Ανταγωνισμού, περιλαμβάνονται, εκτός από τους τρεις συλληφθέντες, ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου καθώς και ιδιοκτήτρια βυτιοφόρου οχήματος.

Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από κοινού με το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωση, εντοπίστηκε βυτιοφόρο όχημα να εφοδιάζει με λαθραία καύσιμα, μέσω ειδικού ακροσωληνίου, που ήταν επιμελώς κρυμμένο στο έδαφος, τις δύο παράνομες υπόγειες δεξαμενές.

Στον χώρο του πρατηρίου, βρέθηκε και ειδικό τηλεχειριστήριο, μέσω του οποίου γινόταν η εναλλαγή μεταξύ των νόμιμων και παράνομων δεξαμενών που τροφοδοτούσαν τις αντλίες του πρατηρίου καθώς και ένας υπολογιστής, που ήταν συνδεδεμένος και παρακολουθούσε τη διακίνηση καυσίμων από τις δυο παράνομες κρυφές υπόγειες δεξαμενές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

14.800 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων,

76.120 ευρώ,

τηλεχειριστήριο-μπουτόν και usb stick,

σκληρός δίσκος,

ρελέ αυτοματισμού διπλό,

διακόπτης για ηλεκτρονικό πινάκα (μονό),

βυτιοφόρο όχημα,

μπλοκάκι σημειώσεων και 3 κινητά τηλέφωνα.

Συνδρομή στον έλεγχο παρείχαν κλιμάκια της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (Δ.Ε.Δ.Α.Κ.), της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών του Δυτικού Τομέα της Αθήνας, της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας και Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράλληλα, λήφθηκαν τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία για να πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές ελεγκτικές επαληθεύσεις και να διαπιστωθεί η ποσότητα λαθραίων καυσίμων που διακινήθηκε εκτός συστήματος εισροών- εκροών, ενώ επιπλέον σφραγίστηκαν οι αντλίες του πρατηρίου.

Το τηλεχειριστήριο, το usb stick και ο σκληρός δίσκος θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση, ενώ το χρηματικό ποσό θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

