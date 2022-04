Πολιτισμός

Πέθανε ο Σταύρος Λογαρίδης

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου στον καλλιτεχνικό χώρο.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών ο σπουδαίος συνθέτης και τραγουδιστής, Σταύρος Λογαρίδης.

Ο Σταύρος Λογαρίδης, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο αφήνοντας πίσω του σπουδαίο έργο. Ηταν ένας σημαντικός δημιουργός που μέλος της θρυλικής μπάντας Poll, μαζί με τον Κώστα Τουρνά και τον Ρόμπερτ Ουίλλιαμς.

Ποιος ήταν ο Σταύρος Λογαρίδης

Ο Λογαρίδης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1953, ήρθε σε ηλικία 15 χρονών στην Αθήνα, ενώ πέρασε και από την Γερμανία.

Ξεκίνησε τη μουσική πριν πάει δημοτικό με την καθοδήγηση του παππού του που ήταν άρχων πρωτοψάλτης στο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Πατριαρχείο χειροτονημένος από τον Αθηναγόρα. Εγραψε σπουδαία μουσική και για κινηματογραφικά τραγούδια ενώ είχε την τύχη να δουλέψει με άξιους ανθρώπους του σινεμά όπως η Μαρία Αλκαίου, ο Γιώργος Πανουσόπουλος, ο Κώστας Φέρρης, ο Μάνος Κατράκης, ο Άρης Ρέτσος, η Μπέττυ Λιβανού.

Από παιδί είχε κλίση στον ήχο καθώς και στην ρυθμική αγωγή. Όταν ο παππούς του κατάλαβε ότι ο μαθητής του δεν ήταν παιδάκι που συγκεντρωνόταν εύκολα για να τον μάθει γραφή, άρχισε να του μαθαίνει ήχους και ρυθμούς: τον έπαιρνε μαζί του στην εκκλησία και τον άφηνε να ακολουθεί τους ψάλτες εξ ενστίκτου με τενούτες που αυτοσχεδίαζε ο μικρός Σταύρος. Ο πατέρας του έπαιζε κιθάρα και η μητέρα του ακορντεόν.

Την πρώτη κιθάρα του την απέκτησε 10 ετών όταν πρωτοάκουσε την μουσική των sixties. Δεκατεσσάρων ετών έφτιαξε το συγκρότημα Juniors και τον ίδιο χρόνο το group Sphinx. Οι Sphinx πήρανε μαζί με τον Άλεξ Μπανάκη, τον Νάκη Σαρή και τον Μιχάλη Ασπιώτη το πρώτο βραβείο παντουρκικού διαγωνισμού μουσικής που κήρυξε η εφημερίδα Hurriyet τότε.

Στα 15 του έρχεται στην Αθήνα και πάει στην τότε Polydor και κυκλοφορεί τον πρώτο του δίσκο 45 στροφών με τον αστείο τίτλο «Ήταν μια μικρούλα και μελαχρινούλα».

Συνεργάζεται στο studio με τον οργανίστα των Charms και συμμετέχει για να βγάλει λεφτά σε φωνητικά του Χατζηδάκη στις ταινίες της Αλίκης Βουγιουκλάκη, στου Φίνου.

Poll – Άνθρωπε αγάπα

Ο τότε διευθυντής της Polydor Ν. Αντύπας επιμένει να τον γνωρίσει σε κάτι μουσικούς με “πολύ ωραία τραγούδια” όπως έλεγε για να δημιουργηθεί ένα συγκρότημα το 1970. Ο Σταύρος προσπαθούσε να εξηγήσει στον Αντύπα ότι τα συγκροτήματα δεν φτιάχνονται με συνοικέσια εταιρειών αλλά μέσα από φιλίες. Μετά όμως από επιμονή και πιέσεις τον πείθει να πάει στο σπίτι των μουσικών να ακούσει τα τραγούδια και να τους γνωρίσει. Εκεί γνωρίζεται για πρώτη φορά με τον Κ. Τουρνά, τον Robert Williams και τον Κ. Παπαϊωάννου.

Ενθουσιάζεται από τα τραγούδια και ξεχνάει τις αρχές του περί “group φιλίας”. Ξεκινάνε οι πρόβες και φτιάχνετε το group Poll που θα κάνει δύο μεγάλους δίσκους ορόσημο στην ελληνική σκηνή, το “Άνθρωπε” και το “Λευκό Album”. Καθώς και μια σειρά 45άρια singles. Ο Σταύρος αποχωρεί από το συγκρότημα όταν οι υπόλοιποι του group παίρνουν την απόφαση να εμφανιστούν στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1972 .

