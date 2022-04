Κοινωνία

Έγκλημα στην Ανδραβίδα: τι έδειξε η έρευνα στο κινητό και το tablet του κατηγορούμενου

Οι εξελίξεις στην υπόθεση του τετραπλού φονικού στην Ανδραβίδα και οι έρευνες για την ύπαρξη συνεργού.

Εξελίξεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας, σχετικά με την έρευνα για την πολύκροτη υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο με το τετραπλό φονικό στην Ανδραβίδα.

Θύματα του καθ΄ομολιγίαν δολοφόνου, ήταν ένα ζευγάρι και τα δύο τους παιδιά, ενώ ο το τρίτο παιδί ηλικίας 12 ετών, σώθηκε από το μακελειό καθώς έπαιζε εκτός σπιτιού με τους φίλους του.

Οι έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη και όσον αφορά τα αποτελέσματα από την εξέταση των κινητών και του tablet του 60χρονου και την ύπαρξη τυχόν συνεργού, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι από την άρση απορρήτου.

Επίσης, το πυροβόλο όπλο με το οποίο ο κατηγορούμενος αφαίρεσε τη ζωή των δύο ενηλίκων, όπως αποδείχθηκε από τη βαλλιστική εξέταση δεν έχει χρησιμοποιηθεί ξανά στο παρελθόν. Έτσι, απομακρύνεται το ενδεχόμενο ο κατηγορούμενος να σχετίζεται με οποιοδήποτε ανεξιχνίαστο έγκλημα, όπως αυτό του διπλού φονικού στη Γαστούνη, το 1992, με θύματα τους Νίκο Χονδρούλη και Λαμπρινή Συλλαΐδη.

Ο 60χρονος που κρίθηκε προφυλακιστέος στις 10 Μαρτίου, κατηγορούμενος για τετραπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, έχει μεταφερθεί από την ψυχιατρική στην Γ’ πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού.

