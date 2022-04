Κόσμος

Εισβολή στο Καπιτώλιο: καταδικάστηκε για κλοπή και... “έδωσε” τον Τραμπ

Τι ανέφερε για τον Ντόναλτ Τραμπ ο κατηγορούμενος που έκλεψε αντικείμενα κατά την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Σώμα ενόρκων καταδίκασε χθες έναν άντρα από το Οχάιο, που ισχυρίστηκε ότι ακολουθούσε τις εντολές του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ όταν λεηλατούσε αντικείμενα από το Καπιτώλιο στη διάρκεια της εισβολής τον Ιανουάριο του 2021, προσφέροντας μία ακόμη σημαντική νίκη στους εισαγγελείς.

Ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων στην Περιφέρεια της Κολούμπια έκρινε ένοχο τον 38χρονο Ντάστιν Τόμσον για όλες τις κατηγορίες τις οποίες αντιμετώπιζε, συμπεριλαμβανομένης της παρεμπόδισης της επίσημης διαδικασίας, αλλά και της κλοπής δημόσιας περιουσίας.

Ο Τόμσον παραδέχθηκε ότι μπήκε στο Καπιτώλιο και έκλεψε ένα μπουκάλι λικέρ, αλλά και έναν καλόγερο στη διάρκεια των ταραχών.

Ωστόσο ο Τόμσον υποστήριξε ότι ενεργούσε βάσει εντολών του Τραμπ και ότι ο πρώην πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την εισβολή του πλήθους στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

“Πέρα από την εντολή που έλαβα από τον πρόεδρο να πάω στο Καπιτώλιο, δεν ξέρω τι σκεφτόμουν” είπε ο Τόμσον προς τους ενόρκους, σύμφωνα με το CNN. “Παρασύρθηκα από τη στιγμή”.

Ο περιφερειακός δικαστής Ρέτζι Γουάλτον θα ανακοινώσει την ποινή του Τόμσον τον Ιούλιο και ζήτησε την προφυλάκιση του μέχρι τότε.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει μέχρι τώρα κερδίσει και τις τρεις δίκες που έχουν πραγματοποιηθεί για την εισβολή της 6ης Ιανουαρίου, ενώ ένας κατηγορούμενος έχει αθωωθεί. Εξάλλου κατηγορίες για τη διάπραξη αδικημάτων σχετικά με τα γεγονότα αυτά έχουν απαγγελθεί σε 800 ανθρώπους.

