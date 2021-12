Κόσμος

Επίθεση στο Καπιτώλιο: Στη φυλακή οπαδός του Τραμπ για επίθεση σε αστυνομικούς (βίντεο)

Ο Ρόμπερτ Σκοτ Πάλμερ καταδικάστηκε για την επίθεση στη διάρκεια των ταραχών που συγκλόνισαν την διεθνή κοινή γνώμη.

Ένας υποστηρικτής του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5 ετών επειδή επιτέθηκε σε αστυνομικούς κατά τις ταραχές που ξέσπασαν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποινή που έχουν επιβάλει μέχρι σήμερα τα αμερικανικά δικαστήρια για την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Ο Ρόμπερτ Σκοτ Πάλμερ, 54 ετών, φορώντας ένα τζάκετ στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας και ένα καπελάκι με το σύνθημα “Η Φλόριντα υπέρ του Τραμπ”, θεάθηκε να εκτοξεύει ξύλα, έναν πυροσβεστήρα και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, κοντά στο Καπιτώλιο.

Στη συνέχεια επιχείρησε να μπει στο κτήριο, αλλά τον εμπόδισαν οι άνδρες των υπηρεσιών ασφαλείας, χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού. Συνέχισε όμως να τους πετάει αντικείμενα, μέχρι που σωριάστηκε στο έδαφος από μια πλαστική σφαίρα.

Η ομοσπονδιακή δικαστής, Τάνια Τσάτκαν, απέρριψε τη χειρόγραφη “συγγνώμη” του. Στο κείμενο αυτό υποστηρίζει ότι τον «εξαπάτησε» ο πρώην Πρόεδρος, τον οποίο χαρακτηρίζει «τυραννικό». «Αντιλήφθηκα ότι μας είπε ψέματα», γράφει, αναφερόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ και τους υποστηρικτές του.

Στις 6 Ιανουαρίου, χιλιάδες υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ εισέβαλαν στο Κογκρέσο για να εμποδίσουν βουλευτές και γερουσιαστές να επικυρώσουν τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές.

Μέχρι σήμερα, η βαρύτερη ποινή που είχε επιβληθεί, ήταν 41 μήνες φυλάκιση (λίγο πάνω από τρία χρόνια) σε δύο άνδρες που κρίθηκαν ένοχοι για παρεμπόδιση της διαδικασίας.

Περισσότεροι από 700 άνθρωποι διώκονται στις ΗΠΑ για την επίθεση στο Καπιτώλιο, οι περισσότεροι για πλημμελήματα, όπως για παράνομη είσοδο στο κτήριο. Αρκετές δεκάδες ωστόσο, κατηγορούνται για επίθεση, χρήση φονικού όπλου και σύσταση συμμορίας.

