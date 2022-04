Πολιτισμός

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Η σπουδαία βυζαντινολόγος και ιστορικός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της.

Σε ιδιωτικό νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα η η κορυφαία Ελληνίδα βυζαντινολόγος και ιστορικός, Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ.

Σύμωνα με πληροφορίες, η κ. Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ είχε ένα ατύχημα, όταν έπεσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα πλευρά έχοντας υποστεί και κάποιες κακώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγεία της δεν εμπνέει ανησυχία.

