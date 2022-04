Κοινωνία

Βόλος: Έκρυβαν ναρκωτικά σε... χωματερή (εικόνες)

Έκπληκτοι οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών του Βόλου έσκαβαν και ξαναέσκαβαν και ανακάλυπταν συνεχώς ποσότητες ηρωίνης και κάνναβης μέσα σε χωματερή σε καταυλισμό Ρομά στην περιοχή της Νεάπολης του Βόλου, αφού οι συλληφθέντες διακινητές είχαν βρει τον τρόπο και τον χώρο για να κρύβουν τις ναρκωτικές ουσίες.

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε έπειτα από μεθοδική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου και διαπιστώθηκε ότι μία ομάδα δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην πόλη του Βόλου.

Μετά από πληροφορίες και πολυήμερη παρακολούθηση επιχειρήθηκε μεγάλη και οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) Βόλου και της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙΑΣ) Βόλου και συνελήφθησαν έξι Ρομά και συγκεκριμένα δύο 39χρονοι, ένας 36χρονος, μία 41χρονη και δύο 20χρονοι, ως μέλη της εγκληματικής ομάδας που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες.

Ειδικότερα, εντοπίστηκε συγκεκριμένη τοποθεσία, που χρησίμευε ως χωματερή, κοντά στα σπίτια τους, στην οποία οι δράστες έκρυβαν ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες διακινούσαν σε χρήστες κυρίως στην πόλη του Βόλου.

Οι αστυνομικοί σκάβοντας σε σημείο της χωματερής βρήκαν θαμμένες και κατέσχεσαν τρεις νάιλον συσκευασίες με ηρωίνη σε μορφή βράχου, βάρους 308,7 γραμμαρίων, 32 νάιλον συσκευασίες (φιξάκια) με ποσότητες κάνναβης και τρεις ζυγαριές. Επίσης κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, περισσότερα από 7.500 ευρώ και δύο αυτοκίνητα ιδιοκτησίας των συλληφθέντων, ως μέσα διευκόλυνσης της παράνομης δραστηριότητάς τους.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βόλου και αναμένεται οι έξι συλληφθέντες Ρομά να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Βόλου.

