Τροχαίο: Νεκροφόρα τούμπαρε στην Εθνική Οδό (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή νεκροφόρας. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Τυχεροί ήταν δύο υπάλληλοι γραφείου τελετών, όταν το όχημα-νεκροφόρα στο οποίο επέβαιναν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε σε πρανές, δίπλα από το οδόστρωμα, στη νέα εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Νέου Πετριτσίου, στο ύψος της Δοϊράνης Κιλκίς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 46χρονος συνοδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ ο 23χρονος οδηγός είναι καλά στην υγεία του.

Το όχημα, το οποίο δεν μετέφερε σορό, υπέστη σημαντικές ζημιές.

Βίντεο: Eidisis.gr

