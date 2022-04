Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Πορεία για τα 107 χρόνια από τη Γενοκτονία των Αρμενίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από την αστυνομία έγιναν δύο προσαγωγές.

Πορεία πραγματοποίησαν απόψε μέλη της αρμενικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 107 χρόνων από τη Γενοκτονία των Αρμενίων.

Κρατώντας σημαίες της Αρμενίας και πανό που έγραφε «Η αρμενική νέα γενιά δεν ξεχνά τη Γενοκτονία από τους Τούρκους το 1915», οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου τα τελευταία 24ωρα λειτουργεί ενημερωτικό περίπτερο.

Εν μέσω συνθημάτων κινήθηκαν στη συνέχεια προς το τουρκικό προξενείο επί της οδού Αγίου Δημητρίου.

Αναστάτωση επικράτησε προς στιγμήν όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό προκειμένου να τοιχοκολλήσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας. Από την αστυνομία έγιναν δύο προσαγωγές.

Φωτογραφία: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία – Μαριούπολη: Η Μόσχα καλεί τους τελευταίους μαχητές να παραδοθούν

Απάτη με “μαϊμού” ηλεκτρολόγους που εξαπατούσαν πολίτες

Υπερ-πανσέληνος: Το πιο φωτεινό “ροζ φεγγάρι” της χρονιάς