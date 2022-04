Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Το τάμπλετ της Τζωρτζίνας, τα νέα στοιχεία και ο γονιδιακός έλεγχος

Τα στοιχεία που "καίνε" την Ρούλα Πισπιρίγκου και η δήλωση του διευθυντή της ΜΕΘ για την κεταμίνη. Τι απαντά η ιατροδικαστής Χριστίνα Τσάκωνα, μέσω του δικηγόρου της στον ΑΝΤ1, για την ευρήματα στη Μαλένα.



Επιβαρυντικά στοιχεία για τη Ρούλα Πισπιρίγκου έκρυβε το τάμπλετ της Τζωρτζίνας. Την ίδια στιγμή, στις έρευνες θα συνδράμει η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαρά Σπηλιοπούλου, μετά από αίτημα της Ανακρίτριας.

Όπως αποκάλυψε ο ΑΝΤ1 στο τάμπλετ της Τζωρτζίνας που ανέσυραν οι αρχές από τον τάφο της βρέθηκαν δεδομένα με αναζητήσεις και ειδοποιήσεις ομοειδών προϊόντων της κεταμίνης που έγιναν πριν από το θάνατο του παιδιού.



Η έμπειρη Ιατροδικαστής Χαρά Σπηλιοπούλου καλείται να συνδράμει στην Ανάκριση για την Τζωρτζίνα. Θα λάβει γνώση του ιατρικού της φακέλου. θα μελετήσει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων του παιδιού και θα προτείνει περαιτέρω εξειδικευμένες ενέργειες στην ανακρίτρια.



O διευθυντής της ΜΕθ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών μιλάει στην Real News της Κυριακής για τη δόση που σκότωσε την Τζωρτζίνα.



«Εάν στο αίμα της Τζωρτζίνας βρέθηκαν 6,5 mg/ml κεταμίνης, με βάση υπολογισμούς, κάποιος πρέπει να της χορήγησε από 800 mg έως ένα γραμμάριο (1000 mg). Άρα αν η δράστις έκλεψε κεταμίνη από τα νοσοκομεία πρέπει να είχε 15 αμπούλες. Θεωρώ αδύνατο να εκλάπη τέτοια ποσότητα» τονίζει ο Ανδρέας Ηλιάδης.

Ο κ. Ηλιάδης είχε υποψίες από τη συμπεριφορά της μητέρας και είχε ενημερώσει το νοσοκομείο Αγλαϊα Κυριακού όταν νοσηλεύτηκε εκεί το κορίτσι.



«Σκέφτηκα όχι το απλό ''Μινχάουζεν διά αντιπροσώπου'', αλλά το πιο περίπλοκο και σπάνιο, το ''θανατηφόρο Μινχάουζεν'', για το οποίο μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες σε πιο προχωρημένα συγγράμματα. Οι δράστες με αυτό το σύνδρομο φτάνουν να δολοφονούν τους ανθρώπους που είναι δίπλα τους. Προσπάθησα να το αποκλείσω αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα», λέει χαρακτηριστικά.



Τη Δευτέρα θα συνεχιστούν οι καταθέσεις γιατρών για το θάνατο της Τζωρτζίνας, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα για τους θανάτους και των δύο άλλων παιδιών της οικογένειας από την Πάτρα, της Μαλένας και της Ίριδας.



Η Ρούλα Πισπιρίγκου επιμένει στην υπερασπιστική της γραμμή. Αρνείται ότι χορήγησε την κεταμίνη στην 9χρονη Τζωρτζίνα και υποστηρίζει ότι υπάρχει γονιδιακό πρόβλημα.



Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 το ζευγάρι πριν από μερικές εβδομάδες και πριν τη σύλληψη Πισπιρίγκου απευθύνθηκε σε εξειδικευμένο γενετιστή. Μέχρι τώρα έχουν ελεγχθεί πάνω 900 γονίδια και σύμφωνα με την εφημερίδα Πελοπόννησος ο έλεγχος ολοκληρώθηκε στις 30 Μαρτίου κα το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό για την ύπαρξη κάποιου γονιδιακού προβλήματος πρόβλημα.



Σύμφωνα με την εφημερίδα αναλύθηκαν το αίμα της μικρής Ίριδας, της Τζωρτζίνας και των γονιών.

Οι έρευνες της αστυνομίας για τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών είναι εντατικοί. Οι έμπειροι αξιωματικοί του ανθρωποκτονιών λαμβάνουν καταθέσεις από γιατρούς του Παίδων, ενώ αναμένεται η κατάθεση της ογκολόγου της Μαλένας.

«Ο θάνατος ήταν αιφνίδιος και αγνώστου αιτιολογίας. Δυστυχώς ο ιατροδικαστής έγραψε διάγνωση που δεν ευσταθούσε. Εγώ το έστειλα για νεκροψία για την ανεύρεση και διαπίστωση των αιτιών του θανάτου καθώς και των συνθηκών υπό τις οποίες συνέβη αυτός. Δηλώνω κατηγορηματικά πως το παιδί δεν πέθανε από ηπατική ανεπάρκεια. Δεν υπήρχε καμία λειτουργική βλάβη στο συκώτι της Μαλένας», είπε χαρακτηριστικά στον ΑΝΤ1 η παιδίατρος ογκολόγος.



Ωστόσο, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» ο Διαμάντης Μπασάρας δικηγόρος της Χριστίνας Τσάκωνα, τόνιζει ότι αυτό που λέει η ογκολόγος έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα του εργαστηρίου του ΕΚΠΑ που μιλούν για ηπατική κυταρρική βλάβη. Παράλληλα, τόνισε ότι η ιατριδικαστική πραγματογμωμοσύνη έγινε με βάση τα στοιχεία και κατέληξε ότι ιατρδικαστή έκθεση ήταν σωστή.



Δύο χρόνια κανένας δεν είχε υποψιαστεί ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια στην Μαλένα, είπε ο κ. Μπασάρας και τόνισε ότι η υπόθεση είναι ακόμα προς διερεύνιση.





Την ίδια ώρα, στις συνθήκες θανάτου της Ίριδας, του 7 μηνών βρέφους αναφέρθηκε και ο Μάνος Δασκαλάκης. Δήλωσε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί τι έγινε εκείνη την ημέρα αλλά και ότι ακόμα και για το πανάκι που βρίσκονταν δίπλα στη μικρούλα του είχαν δώσει εξηγήσεις.



Το πόρισμα των ιατροδικαστών που θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα για τους θανάτους των δύο κοριτσιών ενδέχεται να βγει έως το τέλος του μήνα.

