Όσκαρ - Έιμι Σούμερ: Το αστείο στην τελετή και οι απειλές για την ζωή της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν ήταν μόνο το χαστούκι του Γουιλ Σμίθ στον Κρις Ροκ που "σημάδεψε" την φετινή τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ. Τι αποκάλυψε η κωμικής ηθοποιός.

Η Έιμι Σούμερ ανέφερε ότι δέχθηκε απειλές για τη ζωή της για ένα αστείο που έκανε στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ.

Η κωμική ηθοποιός, η οποία ήταν συμπαρουσιάστρια μαζί με τη Γουάντα Σάικς και τη Ρετζίνα Χολ αποκάλυψε στο «The Howard Stern Show», σύμφωνα με τον Guardian ότι έχει δεχθεί απειλές κατά της ζωής της.

Η Σούμερ προσποιήθηκε ότι μπέρδεψε την ηθοποιό Κίρστεν Ντανστ, υποψήφια για την ερμηνεία της στην ταινία «The Power in the Dog» με seat-filler - άτομο που προσλαμβάνεται για να καθίσει στη θέση προσκεκλημένου, αν εκείνος φύγει για λίγο από την αίθουσα, ώστε να μην φαίνεται κενό στην τηλεοπτική μετάδοση.

Η Σούμερ σήκωσε την Ντανστ από την θέση της, και κάθισε η ίδια μιλώντας στον σύζυγό της ηθοποιού, Τζέσι Πλέμονς. Ο Πλέμονς της απάντησε πως είναι η σύζυγός του εκείνη που σήκωσε και η Έιμι Σούμερ είπε: «Είσαι παντρεμένος με την κοπέλα που προσλάβαμε για να μην φαίνονται άδειες οι καρέκλες;».

Οι θαυμαστές της Κίρστεν Ντανστ και του συζύγου της, Τζέσι Πλέμονς, έβαλαν στο στόχαστρο την Έιμι Σούμερ με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ηθοποιός αναγκάστηκε να προβεί σε δήλωση στο Twitter στην οποία ανέφερε: «Γεια σας, εκτιμώ την αγάπη σας για την Κίρστεν Ντανστ. Την αγαπώ και εγώ! Δεν θα φερόμουν με ασέβεια σε αυτή τη βασίλισσα».

Η κωμικός εξήγησε ότι η δήλωση ήταν απαραίτητη, καθώς οι προσβολές που δεχόταν είχαν αρχίσει να εντείνονται.

«Ήταν τόσο κακοί που οι μυστικές υπηρεσίες με προσέγγισαν» είπε η Σούμερ στον παρουσιαστή της εκπομπής Χάουαρντ Στερν. «Είπα: “Νομίζω ότι έχετε λάθος αριθμό. Είμαι η Έιμι, όχι ο Γουίλ Σμιθ”. Ο μισογυνισμός είναι απίστευτος».

Amy Schumer says she’s received death threats from people who didn’t like her joke about Kirsten Dunst at the Oscars last month. https://t.co/1rzEXSHyPf