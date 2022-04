Κοινωνία

Καραμπόλα οχημάτων στην Κηφισίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως σημειώθηκε η καραμπόλα των οχημάτων

(εικόνα αρχείου)





Καραμπόλα οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του Γεροκομείου.

Σύμφωνα με τις πρώτες; πληροφορίες στην καραμπόλα έχουν εμπλακεί 8 οχήματα.

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά.

Ειδήσεις σήμερα:

Νότια Αφρική: Εκατοντάδες νεκροί από τις πλημμύρες

Ερντογάν: Ευχετήριο μήνυμα για το Πάσχα

Έβρος: Επεισόδιο με πυροβολισμούς στα ελληνοτουρκικά σύνορα