Κόσμος

Ισπανία: Τεράστια ποσότητα κοκαΐνης στις Κανάριες Νήσους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατασχέθηκαν τα ναρκωτικά, ενώ έγιναν και συλλήψεις, λίγο προτού γεμίσει η Ισπανία με κοκαΐνη.

Σχεδόν τρεις τόνοι κοκαΐνης, κρυμμένοι στη δεξαμενή καυσίμων αλιευτικού, κατασχέθηκαν την περασμένη Τετάρτη στα ανοικτά του αρχιπελάγους των Καναρίων Νήσων, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή οι ισπανικές αρχές.

Τα πέντε μέλη του πληρώματος του πλοίου, τέσσερις Τούρκοι κι ένας Γεωργιανός, συνελήφθησαν, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησαν το υπουργείο Οικονομικών, η αστυνομία και η χωροφυλακή της Ισπανίας.

Ειδοποιημένες από το επιχειρησιακό κέντρο ανάλυσης πληροφοριών για τη διακίνηση ναρκωτικών διά θαλάσσης (MAOC-N), διεθνή υπηρεσία με έδρα τη Λισαβόνα που έχει σκοπό την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στον Ατλαντικό Ωκεανό, οι διωκτικές αρχές επιβιβάστηκαν στο πλεούμενο «που υπήρχαν υποψίες ότι μετέφερε ναρκωτικά προερχόμενα από τη νότια Αμερική».

Το αλιευτικό AKT 1 αναχαιτίστηκε σε απόσταση 300 ναυτικών μιλίων (περίπου 555 χιλιομέτρων) νότια των Καναρίων Νήσων, δυτικά των αφρικανικών ακτών, και διαπιστώθηκε πως στη δεξαμενή καυσίμων του βρίσκονταν «πάνω από 2.900 κιλά κοκαΐνης», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση. Η αξία πώλησής τους στον δρόμο υπολογίζεται πως θα έφθανε τα 72 εκατομμύρια ευρώ.

Το πλοίο οδηγήθηκε στο λιμάνι της Λας Πάλμας, στη Μεγάλη Κανάρια.

Η Ισπανία είναι μια από τις κυριότερες πύλες εισόδου ναρκωτικών στην Ευρώπη, λόγω της εγγύτητάς της στη βόρεια Αφρική, όπου παράγεται κάνναβη, και των δεσμών της με τη Λατινική Αμερική, όπου παράγεται κοκαΐνη.

Ειδήσεις σήμερα:

Έλληνας Σανγκάης στον ΑΝΤ1: Υπάρχει διαφορά κουλτούρας με την Κίνα (βίντεο)

Κορονοϊός – Κύπρος: Τέλος τα πιστοποιητικά

Συντάξεις Μαΐου – έκτακτη ενίσχυση: Οι ημερομηνίες πληρωμών