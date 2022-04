Κοινωνία

Θηβών - Τροχαίο: Βιοπαλαιστής και πατέρας 2 παιδιών ο 45χρονος που έχασε τη ζωή του

Η τραγωδία γράφτηκε στην λεωφόρο Θηβών και συγκεκριμένα στην αερογέφυρα της Πέτρου Ράλλη.

Πατέρας δύο παιδιών που μοχθούσε για να τα βγάλει πέρα, ήταν ο 45χρονος άντρας που έχασε ξαφνικά την ζωή του τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στο τροχαίο δυστύχημα στη Νίκαια.

Η μοίρα επιφύλασσε το πιο άσχημο παιχνίδι για τον 45χρονο, όταν ένα αμάξι έπεσε από την αερογέφυρα ύψους 8 μέτρων και καταπλάκωσε το ΙΧ του 45χρονου που περνούσε εκείνη την ώρα έναν παράδρομο της Θηβών, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες και όσοι περνούσαν από το σημείο είδαν το ένα αυτοκίνητο να έχει πέσει πάνω στο άλλο όχημα. Όπως διαπιστώθηκε το Ι.Χ που οδηγούσε ένα 33χρονος βρισκόταν στην γέφυρα της Γρηγορίου Λαμπράκη με κατεύθυνση την Αθήνα. Εξετράπη της πορείας του και έπεσε στις μπάρες τις οποίες διέλυσε, έπεσε από την γέφυρα πάνω στο αυτοκίνητο του 45χρονου που βρισκόταν στη λεωφόρο Θηβών.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν νεκρό τον άτυχο άνδρα, ενώ ο οδηγός του πρώτου αυτοκινήτου μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

«Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος» λέει ο Λάμπρος Μίχος, δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας μιλώντας για τον αδικοχαμένο 45χρονο τον οποίο γνώριζε καλά. Και συνεχίζει: «Δεν ξέρω τι να πω. Ο άνθρωπος ήταν οικογενειάρχης, είχε μία καλή οικογένεια, δύο σωστά παιδιά, ένα αγόρι 21 ετών που δουλεύει και η κόρη του 20 χρονών σπουδάζει. Έμενε στη Νίκαια, βιοπαλαιστής.

Πήγαινε προς την Πέτρου Ράλλη που είναι το σπίτι του. Τι του έτυχε του ανθρώπου δεν μπορώ να το διανοηθώ.

Ήταν αθλητικός τύπος, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Κεραυνού Αγίας Βαρβάρας. Τώρα τελευταία δούλευε ως courier σε μία εταιρεία. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Το γνώριζα καλά το παιδί αυτό. Πολύ καλή περίπτωση ανθρώπου».

«Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και πρέπει να τους στηρίξουμε όσον αφορά την ασφάλιση, τις αποζημιώσεις κτλ. Θα είμαστε στο πλευρό της οικογένειας».

Η τροχαία ερευνά τα αίτια και γίνεται μία προσπάθεια να διαπιστωθεί πώς ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο. Εκτιμάται ότι είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα αλλά για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό αν του έκλεισε το δρόμο άλλο αυτοκίνητο ή απλώς δεν μπόρεσε να το κρατήσει.

