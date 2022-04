Κοινωνία

Θηβών - Τροχαίο: Αυτοκίνητο έπεσε από γέφυρα πάνω σε άλλο όχημα

Τραγικό θάνατο βρήκε ο οδηγός του ΙΧ πάνω στο οποίο έπεσε το άλλο όχημα από την γέφυρα.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Ένας 45χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Θηβών.

Οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες και όσοι περνούσαν από το σημείο είδαν το ένα αυτοκίνητο να έχει πέσει πάνω στο άλλο όχημα. Όπως διαπιστώθηκε το Ι.Χ που οδηγούσε ένα 33χρονος βρισκόταν στην γέφυρα της Γρηγορίου Λαμπράκη με κατεύθυνση την Αθήνα. Εξετράπη της πορείας του και έπεσε στις μπάρες τις οποίες διέλυσε, έπεσε από την γέφυρα πάνω στο αυτοκίνητο του 45χρονου που βρισκόταν στη λεωφόρο Θηβών.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν νεκρό τον άτυχο άνδρα, ενώ ο οδηγός του πρώτου αυτοκινήτου μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Η τροχαία ερευνά τα αίτια και γίνεται μία προσπάθεια να διαπιστωθεί πώς ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο. Εκτιμάται ότι είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα αλλά για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό αν του έκλεισε το δρόμο άλλο αυτοκίνητο ή απλώς δεν μπόρεσε να το κρατήσει.

