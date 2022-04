Υγεία - Περιβάλλον

Σανγκάη – Πηγές ΕΟΔΥ: Τι υπάρχει πίσω από τα αυστηρά μέτρα

Η στρατηγική zero-Covid, η μειωμένη αποτελεσματικότητα των κινέζικων εμβολίων και τα σενάρια για νέα μετάλλαξη.

«Τα αυστηρά μέτρα της Σανγκάης δεν εγείρουν ανησυχία αλλά οφείλονται στην στρατηγική της “μηδενικής διασποράς” στην Κίνα για τον έλεγχο της διασποράς του κορoνοϊού», αναφέρουν πηγές του ΕΟΔΥ.

«Οι πρωτόγνωρες εικόνες των αυστηρών περιοριστικών μέτρων στην Σανγκάη της Κίνας έχουν ανησυχήσει τη διεθνή κοινότητα. Στη Σαγκάη εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα που περιλαμβάνουν αναστολή επαγγελματικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων καθώς και απομόνωση των ατόμων που έχουν διαγνωσθεί θετικοί στον κορωνοϊόSARS-CoV-2.H Κίνα μετά την έξαρση κατά την πρώτη περίοδο της πανδημίας (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2020) είχε σχεδόν μηδενικό αριθμό κρουσμάτων μέχρι τις αρχές Μαρτίου 2022.

Αυτό ήταν συνέπεια της στρατηγικής “μηδενικής διασποράς” ή zero-Covid που αφορούσε εφαρμογή αυστηρών περιοριστικών μέτρων σε περίπτωση ανίχνευσης μικρού αριθμού κρουσμάτων SARS-CoV-2. Η στρατηγική “μηδενικής διασποράς” ήταν επιτυχής μέχρι πρότινος αλλά όχι μετά το Φεβρουάριο 2022 που παρατηρήθηκε διασπορά της παραλλαγής Όμικρον και συγκεκριμένα της υποομάδας Όμικρον 2 (ΒΑ.2) που παρουσιάζει υψηλή μολυσματικότητα και χαρακτηριστικά ανοσιακής διαφυγής», εξηγούν οι ίδιες πηγές

«Βάση των δεδομένων που δημοσιεύονται από την Κίνα δεν υπάρχουν ενδείξεις ύπαρξης νέας παραλλαγής του ιού, ή άλλου δεδομένου ότι η πανδημία έχει αλλάξει χαρακτηριστικά. Η αυστηρότητα των μέτρων σχετίζεται με τη στρατηγική “μηδενικής διασποράς” που ήταν επιτυχής μέχρι τις αρχές του 2022, αλλά λόγω της υψηλής μολυσματικότητας της παραλλαγής ‘Όμικρον και της μικρότερης αποτελεσματικότητας των εμβολίων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην Κίνα, η στρατηγική αυτή είναι λιγότερο αποτελεσματική και απαιτεί την εφαρμογή πολύ αυστηρών μέτρων.

Συμπερασματικά τα υπάρχοντα δεδομένα από την Κίνα δεν αναφέρουν την ύπαρξης νέας παραλλαγής του ιού ή άλλου δεδομένου που εγείρει ανησυχία αναφορικά με την πορεία της πανδημίας», καταλήγουν πάντα οι ίδιες πηγές του ΕΟΔΥ.





