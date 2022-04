Αθλητικά

Ρονάλντο: Μηνύματα συμπαράστασης μετά τον θάνατο του παιδιού του

Θρήνος για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την Χεορχίνα Ροντρίγκες. Συλλυπητήρια από ομάδες ομάδες και αθλητές.



Την παραμονή του πολυαναμενόμενου αγώνα με τη Λίβερπουλ για την Πρέμιερ Λιγκ (19/4), ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει σε προτεραιότητα το ποδόσφαιρο. Ο Πορτογάλος επιθετικός και η σύντροφός του, Χεορχίνα Ροντρίγκες, ανακοίνωσαν το θάνατο του νεογέννητου αγοριού τους, κατά την πρόωρη γέννα των διδύμων.

Αν και η γέννηση της κόρης τους, που έχει καλή υγεία, δίνει «λίγη ελπίδα και ευτυχία» και στους δύο γονείς, ο πόνος αυτής της απώλειας αποτελεί πραγματική τραγωδία για την οικογένεια του CR7. Στον απόηχο αυτής της ανακοίνωσης, πολλοί παίκτες ή σύλλογοι εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στον 37χρονο επιθετικό και τους οικείους του.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του Πορτογάλου σούπερ σταρ ο νυν και ο πρώτος σύλλογός του, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας, δημοσίευσαν μηνύματα συμπαράστασης. «Ο πόνος σου είναι ο πόνος μας, Κριστιάνο», έγραψαν οι Κόκκινοι Διάβολοι. «Στέλνουμε αγάπη και δύναμη σε σένα και την οικογένειά σου». Από την πλευρά τους, τα «Λιοντάρια» της Λισσαβόνας ανέφεραν στην ανάρτησή τους: «Πολλή δύναμη, Κριστιάνο. Η οικογένεια της Σπόρτινγκ είναι μαζί σου».

Συμπαράσταση προς την οικογένεια Ρονάλντο έχουν σπεύσει να εκφράσουν, επίσης, συμπαίκτες, πρώην συνεργάτες ή ακόμη και αντίπαλοί του. Ο σύντροφός του στη Γιουνάιτεντ, Μάρκους Ράσφορντ, έγραψε «οι σκέψεις μου είναι μαζί σου και στην Χεορχίνα αδερφέ. Λυπάμαι».

Αρκετοί άλλοι παίκτες όπως ο Νταβίντ ντε Χέα, ο Φελίπε Μέλο ή ο Άλεξ Τέλες δημοσίευσαν καρδιές ως απάντηση στην ανάρτηση στο Instagram του ζεύγους Κριστιάνο Ρονάλντο-Χεορχίνα Ροντρίγκες. Ο πρώην Πορτογάλος συμπαίκτης του στη Γιουβέντους, Αλβάρο Μοράτα, ανέβασε ένα emoji με τα χέρια σταυρωμένα σε προσευχή.

Πέρα από τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, τα μηνύματα συμπαράστασης έχουν πολλαπλασιαστεί από αθλητές. Ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής του MotoGP, Φάμπιο Κουαρταράρο, δημοσίευσε ένα emoji που κλαίει.

Παθιασμένος με το ΜΜΑ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είδε τον μεγάλο του φίλο Μπαντρ Χάρι να εκφράζει την ανησυχία του γι΄ αυτή τη δοκιμασία. Ο μαχητής μοιράστηκε τη συγκίνησή του, όπως και ο Ρώσος μαχητής Αρτέμ Λόμποφ, που πρόσθεσε τις προσευχές του.

Ο δις Ολυμπιονίκης στον στίβο, ο Τζαμαϊκανός σπρίντερ Γιόχαν Μπλέικ έγραψε με τη σειρά του ένα σύντομο μήνυμα για τον διάσημο ποδοσφαιριστή: «Συγγνώμη φίλε μου».