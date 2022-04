Κοινωνία

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα - Σαρδέλη: οι τοξικολογικές σε Ίριδα και Μαλένα και η κεταμίνη (βίντεο)

Τι ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 η αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας του ΑΠΘ για τους θανάτους των τριών κοριτσιών.

Η Χρυσάνθη Σαρδέλη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας στο ΑΠΘ, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, για την υπόθεση των τριών κοριτσιών στην Πάτρα.

Κατηγορούμενη για τον θάνατο του ενός κοριτσιού, είναι η μητέρα της, Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία κρετείται προσωρινά στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η καθηγήτρια μίλησε μεταξύ άλλων για το ενδεχόμενο να βρεθούν νέα ευρήματα από την έρευνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, αλλά και για την κεταμίνη που έντοπίστηκε στην 9χρονη Τζωρτζίνα και το εάν θα μπορούσε να εντοπιστεί και στα άλλα δύο κοριτσάκια, τη Μαλένα και την Ίριδα.

Αρχικά ανέφερε: "Τα τμήματα στο ΑΠΘ, δεν εργάζονται στους φακέλους των δύο πρώτων παιδιών γιατί βρίσκονται στα χέρια των ιατροδικαστών στην Αθήνα".

"Αν υπήρχε κεταμίνη στην Ιριδα και τη Μαλένα, θα είχε εντοπιστεί γιατί είναι μέσα στις εξετάσεις της τυπικής τοξικολογικής ανάλυσης για αιφνίδιους θανάτους", τόνισε η αναπληρώτιρα καθηγήτρια.

Σχετικά με το αν με το ίδιο υλικό θα μπορούσαν οι εξετάσεις να δείξουν νέα στοιχεία ανέφερε πως τα φάρμακα που φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν στα κορίτσια, έχουν εμφανιστεί στις εξερτάσεις και τόνισε πως για το αν υπάρχει το ενδεχόμενο ασφυκτικού θανάτου "προκύπτει από τις υπάρχουσες αναλύσεις".

Σχετικά με τον θάνατο της Τζωρτζίνας, αναφέρει: «αυτό το παιδί είχε απινιδωτή και δεν κατευθύνθηκε προς τα εκεί η έρυενα».

Τέλος όσον αφορά την παρουσία κεταμίνης στα βαλιτσάκια της ΜΕΘ, η αναπληρώτρια καθηγήτρια ανέφερε: "Σε τυπικές περιπτώσεις και σύμφωνα με όσα επιτάσσει η επείγουσα ιατρική, η κεταμίνη, δεν αποτελεί ένα φάρμακο επείγουσας ανάγκης, βέβαια εάν ο γιατρός το επιθυμεί μπορεί να προσθέσει κάποια φάρμακα επιπλέον" στη συνέχεια τόνισε ότι για αυτό υπεύθυνοι είναι να απαντήσουν το νοσοκομείο.

